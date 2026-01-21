मां बनैलिया स्थापना दिवस: झांकी के दर्शन को उमड़ी भीड़, फार्मेसी कॉलेज ने किया प्रसाद वितरण

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा कस्बे में मंगलवार को प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बनैलिया के 35वें स्थापना दिवस पर निकाली गई शोभायात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय रंग में रंग दिया। सुबह से ही मां के जयघोषों से माहौल गूंज उठा और श्रद्धा का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया।

शोभायात्रा में मां बनैलिया की आकर्षक झांकी केंद्र बिंदु रही, जिसके दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति गीतों, भजन-कीर्तन और ढोल-नगाड़ों की धुनों पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे थिरकते हुए शोभायात्रा के साथ चलते रहे। जिस भी मोहल्ले से यह भव्य यात्रा गुजरी, लोगों ने फूलों की वर्षा कर मां का स्वागत किया और एकता का संदेश देते दिखाई दिए।

सड़कों के दोनों किनारे श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लगी रहीं। हर कोई मां के दर्शन को आतुर दिखा और “मां बनैलिया की जय” के जयकारों से वातावरण निरंतर गुंजायमान रहा। जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से पूरे नगर में मेले जैसा दृश्य दिखाई दिया।

शोभायात्रा के दौरान समाजसेवियों द्वारा कई स्थानों पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई।

पुरानी नौतनवा चौराहे पर राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक डॉ. शोभाराम साहू द्वारा प्रसाद वितरण किया गया।

स्टेशन चौराहे पर नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को प्रसाद रूपी फल वितरित किए गए।

वहीं अमरमणि कार्यालय पर पूर्व राज्य मंत्री अमरमणि त्रिपाठी एवं पूर्व विधायक नौतनवा अमन मणि त्रिपाठी ने भी श्रद्धालुओं को प्रसाद देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

दिनभर चली यह भव्य शोभायात्रा श्रद्धा, आस्था और सद्भाव की मिसाल पेश करती हुई संपन्न हुई। मां बनैलिया के प्रति लोगों की अटूट आस्था और भक्ति ने पूरे नौतनवा को आज एक पावन उत्सव में तब्दील कर दिया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट