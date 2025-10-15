Madagascar Gen-Z Protest:मेडागास्कर में Gen-Z आंदोलन के चलते बढ़ा राजनीतिक संकट, सेना ने संभाली सत्ता

मेडागास्कर में Gen-Z आंदोलन के चलते गंभीर राजनीतिक संकट उभर गया है। Gen-Z आंदोलनकारियों के उग्र प्रदर्शन की वजह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सशस्त्र बल हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय राष्ट्र में सत्ता संभाल रहे हैं। खबरों के अनुसार, मेडागास्कर में एक विशिष्ट सैन्य इकाई के कर्नल ने इस बारे में जानकारी दी है। सेना के कर्नल की यह घोषणा संसद की ओर से राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान के तुरंत बाद आई है।

मेडागास्कर में Gen-Z आंदोलन और सैनिकों के विद्रोह के कारण राष्ट्रपति देश छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। खबरों के अनुसार, कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना (Colonel Michael Randrianirina) ने पत्रकारों से कहा कि सेना एक परिषद बनाएगी जिसमें सेना और अर्धसैनिक कानून प्रवर्तन बल के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक नागरिक सरकार का जल्द गठन करने के लिए नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा।

मेडागास्कर में Gen-Z प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त और गंभीर हो गए थे जब शनिवार को सेना का एक दल भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो गया था।

पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश मेडागास्कर में राजोइलिना की कथित फ्रांसीसी नागरिकता को लेकर नाराजगी देखी गई है, जो वर्षों से कुछ नागरिकों के लिए निराशा का विषय रहा है।