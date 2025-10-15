Madagascar Gen-Z Protest:मेडागास्कर में Gen-Z आंदोलन के चलते बढ़ा राजनीतिक संकट, सेना ने संभाली सत्ता

  1. हिन्दी समाचार
मेडागास्कर में Gen-Z आंदोलन के चलते  गंभीर राजनीतिक संकट उभर गया है। Gen-Z आंदोलनकारियों   के उग्र प्रदर्शन की वजह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

