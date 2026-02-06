  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश पूजन से महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव प्रारंभ, 13 फरवरी को बाबा को लगेगी हल्दी

Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश पूजन से महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव प्रारंभ, 13 फरवरी को बाबा को लगेगी हल्दी

महाशिवरात्रि (Maha Shivaratri) का पावन पर्व भगवान शिव की नगरी वाराणसी में आगामी 15 फरवरी को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि यह महापर्व काशी में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) में इस दिन भक्तों की अपार भीड़ होती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वाराणसी। महाशिवरात्रि (Maha Shivaratri) का पावन पर्व भगवान शिव की नगरी वाराणसी में आगामी 15 फरवरी को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि यह महापर्व काशी में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) में इस दिन भक्तों की अपार भीड़ होती है।

पढ़ें :- Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये वस्तुएं , बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग

इस बार भी महाशिवरात्रि (Maha Shivaratri) को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विश्वनाथ मंदिर में शुक्रवार से ही महाशिवरात्रि उत्सव की औपचारिक शुरुआत गणेश पूजन के साथ कर दी गई है। इस उत्सव को लेकर मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा (Chief Executive Officer Vishwa Bhushan Mishra) ने विधि-विधान से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की पूजा की।

भगवान गणेश को वस्त्र, पुष्प, दुर्वा, माला, नैवैद्य, भोग अर्पित किया गया और भावपूर्ण तरीके से स्तुति कर उनकी आरती उतारी गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू करने से पूर्व प्रथम पूज्य गौरी नंदन श्री गणेश का पूजन किया गया। श्री गणेश के पूजन के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है।

काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा (Chief Executive Officer Vishwa Bhushan Mishra) ने बताया कि कल से मंदिर में स्थित सभी विग्रहों का रुद्राभिषेक कर उन्हें जागृत किया जायेगा तथा उनकी आराधना की जाएगी। समस्त देवताओं का आह्वान कर महोत्सव में सहभागी और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रतिदिन होने वाले शास्त्रीय आयोजन के संबंध में दैनिक सूचना जारी की जाएगी।

15 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन के लिए तैयारी तेज है। शिव विवाह से पहले बाबा विश्वनाथ को सगुन की हल्दी लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सदियों पुरानी लोकपरंपरा के अनुसार इस बार 13 फरवरी को सांयकाल टेढ़ीनीम स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर बाबा विश्वनाथ की पंचबदन चल प्रतिमा का विधि-विधानपूर्वक सगुन की हल्दी लगाई जाएगी। इस परंपरा की जानकारी सिद्धपीठ बड़ी शीतला माता मंदिर के उपमहंत अवशेष पाण्डेय (कल्लू महाराज) ने दी।

पढ़ें :- Manikarnika Ghat Demolition Row : संजय सिंह ने FIR दर्ज होने पर किया बड़ा पलटवार, बोले- सरकार मुझे डराने की कोशिश मत करो

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ताज होटल के बगल में निर्माणधीन इमारत में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगें में मची अफरा-तफरी, आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग

ताज होटल के बगल में निर्माणधीन इमारत में लगी भीषण आग, स्थानीय...

Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश पूजन से महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव प्रारंभ, 13 फरवरी को बाबा को लगेगी हल्दी

Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश...

एसएसबी महानिदेशक ने सोनौली सीमा का किया निरीक्षण, भारत-नेपाल सुरक्षा समन्वय पर बनी सहमति

एसएसबी महानिदेशक ने सोनौली सीमा का किया निरीक्षण, भारत-नेपाल सुरक्षा समन्वय पर...

UP SIR : यूपी में मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय सीमा एक माह और बढ़ी, अब 6 मार्च तक जुड़वा सकेंगे नाम

UP SIR : यूपी में मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय...

Lucknow Earthquake : लखनऊ में शुक्रवार सुबह 3.7 की तीव्रता के झटकों से हिली धरती, भूकंप का केंद्र था गोंडा, घरों से बाहर निकले लोग

Lucknow Earthquake : लखनऊ में शुक्रवार सुबह 3.7 की तीव्रता के झटकों...

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी, बीजेपी ने 7 दिन के भीतर मांगा जवाब

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले विधायक बृजभूषण...