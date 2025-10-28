Mahagathbandhan Manifesto : महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, ‘तेजस्वी प्रण’, हर परिवार को नौकरी और 5 डिसमिल जमीन का वादा

महागठबंधन ने मंगलवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसका नाम रखा गया है ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने दावा किया है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है।

घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा यह सिर्फ हमारा घोषणापत्र नहीं, यह बिहार की जनता का प्रण है। हम इस राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि घोषणापत्र से स्‍पष्‍ट है कि कौन बिहार के लिए गंभीर है। कौन दिन-रात सोच रहा है। सरकार बनने के पहले दिन से क्‍या-क्‍या करना है। 20 वर्षों में जो बिहार पीछे चला गया है। उन्‍होंने कहा कि मैनिफेस्‍टो कमेटी भी बधाई की पात्र है। उन्‍होंने कहा कि इस मैनिफेस्‍टो को पावन दिन में जारी किया गया है।

सीपीआई राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बयान दिया कि बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है जिसमें सरकार हर परिवार के सदस्य को नौकरी और 5 डिसमिल जमीन देगी।

महागठबंधन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग इस घोषणा पत्र में है। युवाओं को नौकरी, रोजगार समेत सभी वायदों को हम पूरा करेंगे।शिक्षकों,स्वास्थ्यकर्मियों समेत सभी की मांगे पूरी होंगी। पहले दिन से ही हम घोषणा पत्र के हिसाब से काम करेंगे । महागठबंधन ने दावा किया है कि सवा करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन किया जाएगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को प्रतिमाह 2 हजार और 3 हजार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा। सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु न्यूनतम स्टाइपेंड सुनिश्चित किया जाएगा।