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Maharashtra Fisheries AI : महाराष्ट्र ताज़े पानी की मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए AI का इस्तेमाल करेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की बड़ी योजना

महाराष्ट्र सरकार राज्य में ताज़े पानी की मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maharashtra Fisheries AI :  महाराष्ट्र सरकार राज्य में ताज़े पानी की मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट मांगों पर जवाब देते हुए यह बात मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को हुई चर्चा के दौरान कही।

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तालाबों के प्रबंधन में सुधार लाना
इस पहल का मुख्य उद्देश्य जल निकायों की मैपिंग करना, उत्पादन से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाना और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए तालाबों के प्रबंधन में सुधार लाना है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने एक टेक्नोलॉजी फर्म ‘मार्वल’ के सहयोग से, AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे राज्य में मौजूद तालाबों से संबंधित डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है।

जलाशयों का विस्तृत डेटा
मंत्री राणे ने बताया कि राज्य के खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में कई तालाब पिछले 30-40 वर्षों से विभिन्न संस्थाओं को दिए गए हैं, लेकिन इन तालाबों में वास्तव में कितना मछली उत्पादन हो रहा है, इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। AI आधारित मैपिंग के जरिए इन जलाशयों का विस्तृत डेटा Detailed Data on Reservoirs तैयार किया जाएगा और उनकी उत्पादन क्षमता का आकलन किया जाएगा। राणे ने कहा कि जब तालाबों और उत्पादन का सटीक डेटा मिल जाएगा, तब सरकार संबंधित संस्थाओं और तालाब संचालकों से संपर्क कर उन्हें मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

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