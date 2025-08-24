Mahindra BE 6 Batman Edition : महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की बिक्री शुरू, 135 सेकंड में बिकीं 999 यूनिट्स

Mahindra launches electric SUV : महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक एसयूवी के विशेष संस्करण के रूप में BE 6 बैटमैन संस्करण को 14 अगस्त को लॉन्च किया। सीमित संस्करण के रूप में पेश किए गए इस एसयूवी की शुरुआत में 300 इकाइयां थीं। हालांकि, उपभोक्ता मांग के कारण, ब्रांड ने यह संख्या बढ़ाकर 999 इकाई कर दी। ब्रांड की नवीनतम घोषणा के आधार पर, इलेक्ट्रिक एसयूवी की ये सभी इकाइयाँ बुकिंग खुलने के 135 सेकंड के भीतर बिक गईं।

रेंज

एक्सक्लूसिव महिंद्रा BE 6 बैटमैन संस्करण इलेक्ट्रिक एसयूवी के पैक थ्री वेरिएंट पर आधारित है। इसमें 79 kWh का बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 682 किमी की ARAI-प्रमाणित रेंज प्रदान करता है। बैटरी द्वारा उत्पन्न शक्ति का उपयोग रियर एक्सल पर स्थित एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा किया जाता है।

27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला बैटमैन एडिशन, इसके स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट से 89,000 रुपये महंगा है। इसमें वही 79 kWh की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन है, जो 286 hp और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही, सिंगल चार्ज पर ARAI प्रमाणित रेंज 682 किमी है।