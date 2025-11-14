  1. हिन्दी समाचार
  3. आठ हजार से अधिक वोटो से आगे चल रही है मैथिली ठाकुर

गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर बिहार चुनाव में अलीनगर विधानसभा से आगे चल रही हैं। उन्होने कहा कि यह एक सपने जैसा लगता है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की उम्मीद है। ठाकुर 8551 वोटों से आगे हैं। मैथिली को अभी तक 38832 वोट मिल चुके है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल के बिनोद मिश्रा 30821 वोटों से पीछे हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह एक सपने जैसा है। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। विधायक के रूप में यह मेरा पहला कार्यकाल होगा और मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। मैं अपने लोगों की बेटी की तरह सेवा करूंगी। मैं अभी केवल अलीनगर को देख सकती हूं और कैसे मैं उन्हें काम कर सकती हूं। रुझानों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी लोकप्रियता के समर्थन से नवीनीकृत जेडीयू-बीजेपी साझेदारी, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 243 से अधिक सीटों वाली विधानसभा के व्यापक जनादेश की ओर ले जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए 190 से ​अधिक सीटों पर आगे है।

