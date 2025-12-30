उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी; 7 लोगों की मौत

Almora Bus falls into Gorge: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर भिकियासैंण के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
Almora Bus falls into Gorge: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर भिकियासैंण के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को निकालने और मेडिकल सहायता देने के प्रयास जारी हैं।
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के समय बस में करीब 19 यात्री सवार थे। बस रामनगर की ओर जा रही थी। हादसा स्टेयरिंग फेल होने के कारण हुआ। SDRF, स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है, जिसमें यात्रियों के हताहत होने की सूचना है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है।”
सीएम धामी ने आगे लिखा, “ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। हादसे में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। इस पूरे प्रकरण की सतत निगरानी की जा रही है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।”
