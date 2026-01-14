  1. हिन्दी समाचार
Makar Sankranti 2026 : बनारस में सपा कार्यकर्ताओं ने रविदास घाट पर उड़ाई पीडीए पतंग, बोले- 2027 में बदलेगी सत्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मकर संक्रांति के पर्व पर बुधवार सपा नेताओं ने पीडीए (PDA) लिखी पतंग उड़ाई। रविदास घाट (Ravidas Ghat) पर पीडीए पतंग (PDA Kite) को लेकर लोग चर्चा करते रहे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के पर्व पर बुधवार सपा नेताओं ने पीडीए (PDA) लिखी पतंग उड़ाई। रविदास घाट (Ravidas Ghat) पर पीडीए पतंग (PDA Kite) को लेकर लोग चर्चा करते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कार्यकर्ता प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) ने बताया कि पीडीए (PDA) को लेकर जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है उसे विस्तारित करने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने इस विशेष पतंग को तैयार करवाया।

बताया कि इस पतंग को सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (National President Akhilesh Yadav) को लखनऊ कार्यालय पर दिया गया। जिसकी सराहना उन्होंने करते हुए अपने सोशल मीडिया के जरिए पीडीए पतंग (PDA Kite) के संदेश को पूरे प्रदेश में पहुंचाया।  बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के निर्देश पर सभी कार्यकर्ताओं ने बनारस में पीडीए पतंग (PDA Kite) को वितरित किया और मकर संक्रांति (Makar Sankranti) पर इसे आकाश में उड़ाकर 2027 विधानसभा से पहले भाजपा की नींद को उड़ाने का काम किया।

हर एक की ‘ख़ुशहाली’ का आसमान हो अनंत, जिसमें बराबरी से उड़ सके सबकी अपनी पतंग : अखिलेश यादव 

सपा मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी पीडीए (PDA) के इस पतंग की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए मकर संक्रांति (Makar Sankranti)  के पर्व की बधाई दी। हर एक की ‘ख़ुशहाली’ का आसमान हो अनंत जिसमें बराबरी से उड़ सके सबकी अपनी पतंग। इस खास पतंग में लिखा है कि ‘बदलने को सरकार पीडीए है तैयार’।

