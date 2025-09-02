Maruti e-Vitara Export :  मारुति ने शुरू किया e-Vitara का एक्सपोर्ट , वैश्विक मांग के बीच यूरोप भेजी गई 2,900 गाड़ियां

  1. हिन्दी समाचार
जानी मानी आटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी e-Vitara का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। जिसकी पिछले महीने 2,900 से ज्यादा यूनिट्स भेजी गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maruti  e-Vitara Export : जानी मानी आटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी e-Vitara का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। जिसकी पिछले महीने 2,900 से ज्यादा यूनिट्स भेजी गई। ये यूनिट्स गुजरात के पीपावाव पोर्ट (Pipavav Port) से 12 यूरोपीय देशों: यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को भेजी गई।

26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित फैक्ट्री से पहली ई-विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कदम टिकाऊ गतिशीलता की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच उठाया गया है और भारत को ईवी विनिर्माण (EV Manufacturing) के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित कारखाने (Maruti Suzuki Gujarat factory) में विशेष रूप से निर्मित eVITARA का भविष्य में 100 से ज़्यादा देशों में विस्तार किया जाएगा। अगस्त में शुरू हुई इसकी शुरुआती खेप डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम जैसे देशों को लक्षित है, जो इस क्षेत्र के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में अपनी पैठ बनाने की कंपनी की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

ई-विटारा के लिए यूरोप को पहला पड़ाव चुनकर, मारुति सुज़ुकी अपनी एक्सपोर्ट लिस्ट (Export List) में सिर्फ एक जगह नहीं बना रही है। वो दुनिया के कुछ सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट( Electric Vehicle Market) में सीधे कदम रख रही है, जहां मुकाबला कड़ा है, नियम सख्त हैं और ग्राहकों के पास ऑप्शन्स की भरमार है

मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने एक बयान में कहा, “यूरोप को ई-विटारा के एक्सपोर्ट की शुरुआत हमारे लिए वास्तव में गर्व की बात है।

यह इटली के मिलान और नई दिल्ली में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो (India Mobility Global Expo)  में वाहन के सफल पूर्वावलोकन के बाद आया है, जहां इसने काफी ध्यान आकर्षित किया था।

अगस्त में मारुति सुज़ुकी का कुल एक्सपोर्ट 40 प्रतिशत बढ़कर 36,538 यूनिट्स हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 26,003 यूनिट्स था।

 

