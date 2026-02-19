  1. हिन्दी समाचार
Maruti e Vitara : मारुति ई विटारा की प्राइस लिस्ट जारी, जानें कीमत और खासियत

मारुति सुजुकी ने e Vitara इलेक्ट्रिक SUV की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। इसका बेस वेरिएंट Delta की कीमत 15.99 लाख रुपये है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

