Maruti e Vitara : मारुति ई विटारा की प्राइस लिस्ट जारी, जानें कीमत और खासियत

मारुति सुजुकी ने e Vitara इलेक्ट्रिक SUV की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। इसका बेस वेरिएंट Delta की कीमत 15.99 लाख रुपये है। यह ई-एसयूवी तीन वेरिएंट डेल्टा, जेटा और अल्फा में उपलब्ध होगी और इसमें दो बैटरी पैक विकल्प 49 किलोवाट घंटे और 60 किलोवाट घंटे -दिए जाएंगे। वहीं 60 किलोवाट घंटे वाली ज़ेटा की कीमत 17.49 लाख रुपये और 60 किलोवाट घंटे वाली अल्फा की कीमत 19.79 लाख रुपये है (All prices are ex-showroom )। टॉप-स्पेक अल्फा में 22,000 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पर डुअल-टोन रंग का विकल्प भी उपलब्ध है।

एसी चार्जर

कंपनी मुफ्त इंस्टॉलेशन के साथ 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर भी मुफ्त दे रही है।

मारुति सुजुकी ने नई ई-विटारा के तीनों वेरिएंट की पूरी कीमत सूची अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार, BaaS मॉडल का विकल्प न चुनने वाले ग्राहकों के लिए पूरी कीमत एक डीलरशिप दस्तावेज़ के माध्यम से सामने आई है। इस दस्तावेज़ में होम चार्जर और इंस्टॉलेशन की लागत सहित विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि, मारुति सुजुकी की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

डिलीवरी कब मिलेगी?

शुरुआती महीनों में उत्पादन कम होने की वजह से e Vitara की डिलीवरी सीमित रहेगी. यह EV गुजरात स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट में बन रही है और कंपनी को एक्सपोर्ट भी करना है। जुलाई 2026 के बाद उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे डिलीवरी का समय कम हो जाएगा।