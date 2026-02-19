Maruti e Vitara : मारुति ई विटारा की प्राइस लिस्ट जारी, जानें कीमत और खासियत

मारुति सुजुकी ने e Vitara इलेक्ट्रिक SUV की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। इसका बेस वेरिएंट Delta की कीमत 15.99 लाख रुपये है।
एसी चार्जर
कंपनी मुफ्त इंस्टॉलेशन के साथ 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर भी मुफ्त दे रही है।
मारुति सुजुकी ने नई ई-विटारा के तीनों वेरिएंट की पूरी कीमत सूची अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार, BaaS मॉडल का विकल्प न चुनने वाले ग्राहकों के लिए पूरी कीमत एक डीलरशिप दस्तावेज़ के माध्यम से सामने आई है। इस दस्तावेज़ में होम चार्जर और इंस्टॉलेशन की लागत सहित विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि, मारुति सुजुकी की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
डिलीवरी कब मिलेगी?
शुरुआती महीनों में उत्पादन कम होने की वजह से e Vitara की डिलीवरी सीमित रहेगी. यह EV गुजरात स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट में बन रही है और कंपनी को एक्सपोर्ट भी करना है। जुलाई 2026 के बाद उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे डिलीवरी का समय कम हो जाएगा।