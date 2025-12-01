Maruti e Vitara :  कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara , जानें कीमत और खासियत

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार, मारुति सुजुकी ई-विटारा , 2 दिसंबर को भारत में लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही, मारुति सुजुकी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सेल क्लब में शामिल हो जाएगी। खास बात यह है कि e Vitara को भारत से पहले यूरोप के 12 देशों में भेजा जा चुका है, जिससे यह एक ग्लोबल EV के रूप में मजबूत पहचान बना चुकी है। अब, मारुति सुजुकी इस कार को घरेलू बाजार में भी लॉन्च कर रही है।

बैटरी पैक

मारुति सुजुकी ई विटारा में 48.8 kWh का बैटरी पैक होगा, जबकि उच्च ट्रिम्स में 61.1 kWh का बड़ा बैटरी पैक भी उपलब्ध होगा। इन दोनों बैटरी पैक विकल्पों को एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा, जो फ्रंट एक्सल पर लगी होगी और आगे के पहियों तक पावर पहुँचाएगी।

रेंज

मारुति सुजुकी ई विटारा एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किमी की रेंज प्रदान करेगी। डीसी फ़ास्ट चार्जर का उपयोग करके बैटरी को 50 मिनट में 0-80% तक चार्ज किया जा सकता है।

फीचर्स

वहीं फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, इलेक्ट्रिक सनरूफ, मल्टीपल ड्राइव मोड, 10-तरफ़ा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सुजुकी कनेक्ट आदि शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज़ से, इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, TPMS, सात एयरबैग आदि जैसे फीचर्स मिलेंगे।