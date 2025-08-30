Maruti Suzuki New SUV : मारुति सुजुकी नई SUV लॉन्च करने को तैयार, जानें फीचर्स और दमदारी

Maruti Suzuki New SUV : आटो मार्केट में तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच मारुति सुजुकी नई SUV लॉन्च को तैयार है। हालांकि, वाहन निर्माता कंपनी ने इस आने वाली एसयूवी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह पुष्टि की है कि इसे 3 सितंबर 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में, कंपनी ने इस एसयूवी का एक टीजर भी जारी किया है, जिसमें एक फुल एलईडी टेल लैंप दिखाई दे रहा है। इस नई मारुति एसयूवी को एस्कुडो या विक्टोरिस नाम दिए जाने की अटकलें हैं, और इसे विशेष रूप से एरिना डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाएगा।

टीजर में क्या दिखा?

टेल लैंप का डिजाइन 3D लुक के साथ-साथ स्लीक ब्रेक लैंप से लैस है। ब्रेक लैंप के दोनों ओर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। पहली नजर में इसका आकार मारुति सुजुकी स्विफ्ट जैसा लगता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा स्टाइलिश और आकर्षक है।

नई मारुति एसयूवी नई फ्लैगशिप एरिना एसयूवी होगी। इसे ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच रखा जाएगा। इस नई एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 10.5 लाख रुपये से 18.5 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है।

इस एसयूवी में इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और पावर्ड टेलगेट भी मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि आने वाली एस्कुडो या विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन भी दिया जा सकता है। अन्य अपेक्षित फीचर्स में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, कई एयरबैग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।