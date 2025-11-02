  1. हिन्दी समाचार
  3. Mexico supermarket fire : मेक्सिको के सुपरमार्केट में भीषण आग , 23 लोगों की मौत  और एक दर्जन घायल

उत्तर-पश्चिमी मेक्सिको में शनिवार को त्योहारों का अवकाश वाला सप्ताहांत परिवारों  के लिए उस समय मातम में बदल गया जब जब हर्मोसिलो शहर के केंद्र में एक डिस्काउंट स्टोर में भीषण आग लग गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date
Mexico supermarket : उत्तर-पश्चिमी मेक्सिको में शनिवार को त्योहारों का अवकाश वाला सप्ताहांत परिवारों  के लिए उस समय मातम में बदल गया जब जब हर्मोसिलो शहर के केंद्र में एक डिस्काउंट स्टोर में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में  कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति शीनबाम ने पीड़ित परिवारों को समर्थन भेजा है।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब देश भर में ‘डे ऑफ द डेड’ उत्सव मनाया जा रहा था। एक ऐसा पारंपरिक पर्व जिसमें परिवार अपने दिवंगत प्रियजनों को याद करते हैं। रंग-बिरंगे जुलूस और मोमबत्तियों के बीच यह हादसा उत्सव को त्रासदी में बदल गया।

सोनोरा शहर के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, “मैंने दुर्घटना के कारणों को स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत और पारदर्शी जांच का आदेश दिया है।” उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं।

सोनारा राज्य के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास ने बताया कि अधिकांश मौतें जहरीली गैसें सांस में लेने से हुईं, क्योंकि आग लगने के बाद धुआं तेजी से पूरे स्टोर में फैल गया।

Mexico supermarket fire : मेक्सिको के सुपरमार्केट में भीषण आग , 23 लोगों की मौत  और एक दर्जन घायल

