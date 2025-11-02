  1. हिन्दी समाचार
  3. Landslides in Kenya Rift Valley : केन्या की रिफ्ट घाटी में भीषण लैंडस्लाइड , हजारों मकान तबाह, 21 की मौत और 30 लापता

केन्या के पश्चिमी रिफ्ट घाटी क्षेत्र में उस समय एक बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना हो गई जब भारी बारिश के कारण भीषण लैंडस्लाइड हो गया।

अनूप कुमार 
Landslides in Kenya Rift Valley : केन्या के पश्चिमी रिफ्ट घाटी क्षेत्र में उस समय एक बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना हो गई जब भारी बारिश के कारण भीषण लैंडस्लाइड हो गया। इस आपदा की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है और 1,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं। सरकार ने गंभीर रूप से घायल 30 लोगों को हवाई मार्ग से एल्डोरेट शहर के एक अस्पताल में भेजा।  भारी बारिश के बावजूद, शनिवार को भी बचाव कार्य जारी रहा और आपदा एजेंसियां मलबे में फंसे लोगों की तलाश में लगी रही।

केन्या के आंतरिक कैबिनेट सचिव किपचुम्बा मुर्कोमेन ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कम से कम 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एल्गेयो-मारकवेट काउंटी से चिकित्सा के लिए एल्डोरेट शहर ले जाया गया है, जबकि कम से कम 30 लोग लापता हैं।

चेसोनगोच के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन एक सामान्य घटना बन चुकी है, जहां पहले भी 2010 और 2012 में अलग-अलग घटनाओं में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा, 2020 में भारी बाढ़ के कारण एक शॉपिंग सेंटर भी बह गया था। गृह मंत्री किपचुम्बा मुर्कोमेन ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक रहने के क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

