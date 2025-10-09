  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं…

मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं…

Lucknow: लखनऊ में गुरुवार (9 अक्टूबर) को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और रामाबाई मैदान में मंच से उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं, आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lucknow: लखनऊ में गुरुवार (9 अक्टूबर) को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और रामाबाई मैदान में मंच से उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं, आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया।

पढ़ें :- अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्म करने वालों के आभारी

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषणा होते ही पिछले महीने से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उनकी ओर रुख कर रहे हैं और वे दिल्ली और लखनऊ में उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा, “मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी छिपकर नहीं मिलती, जब मिलती हूं तो खुलकर मिलती हूं।” बसपा सुप्रीमो ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी पर ही विश्वास करें।

बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा, “…आप बसपा शासनकाल में बने कांशीराम स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस स्मारक के कुछ हिस्सों की समय पर मरम्मत नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आप उन्हें पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जबकि इसका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है, आपने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों की संख्या में कांशीराम को श्रद्धांजलि देने आए हैं…”

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, “…जब हमने यूपी में चौथी बार अपनी सरकार बनाई, जो कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी और अन्य जातिवादी दलों को पसंद नहीं आई। इससे पहले, केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके और हम सभी को जबरन आयकर, सीबीआई आदि के जाल में फंसाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की थी। यहां तक ​​कि कांग्रेस सरकार ने भी हमें न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की।”

योगी सरकार का धन्यवाद करते हुए मायावती ने कहा, “हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत, इस स्थान (रामाबाई मैदान) पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। जब हम सत्ता में थे, और यह स्मारक स्थल बनाया गया था, तो हमने उन लोगों के लिए टिकट उपलब्ध कराने का फैसला किया था जो इसे देखना चाहते थे, और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया जाएगा।”

बसपा प्रमुख ने कहा, “जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और ये स्मारक स्थल बनाए गए थे, तब उन्होंने स्थलों के रखरखाव के लिए पैसा खर्च नहीं किया… जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो उन्हें याद है कि उन्हें एक सेमिनार आयोजित करना है… उन्होंने उस जिले का नाम भी बदल दिया, जिसका नाम हमारी सरकार ने कांशीराम के नाम पर रखा था… अगर यह उनका दोहरा चेहरा नहीं है, तो क्या है?”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फर्रुखाबाद में टेक ऑफ करते अनियंत्रित हुआ विमान झाड़ियों में घुसा, सभी लोग सुरक्षित

फर्रुखाबाद में टेक ऑफ करते अनियंत्रित हुआ विमान झाड़ियों में घुसा, सभी...

मायावती के बयान पर सपा सांसद का पलटवार, बसपा को बताया भाजपा की बी टीम, कहा-दलितों पर हो रहा अत्याचार, सुविधावादी राजनीति छोड़े

मायावती के बयान पर सपा सांसद का पलटवार, बसपा को बताया भाजपा...

चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की जमानत याचिका सुनने से पहले एडिशनल जज अतुल अहलावत ने केस से खुद को किया अलग

चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की जमानत याचिका सुनने से पहले एडिशनल जज...

VIDEO: कानपुर के मिश्री बाजार में खड़ी दो स्कूटी में हुए धमाके से घरों के शीशे टूटे, आठ लोग घायल, इंस्पेक्टर सहित पांच पुलिस कर्मी निलंबित

VIDEO: कानपुर के मिश्री बाजार में खड़ी दो स्कूटी में हुए धमाके...

अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्म करने वालों के आभारी

अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए...

मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं...

मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर...