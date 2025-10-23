लखनऊ-कानपुर मंडल प्रभारी को मायावती ने किया बर्खास्त, जानें कौन हैं शमशुद्दीन राईन?

  1. हिन्दी समाचार
बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी शमशुद्दीन राईन (Shamsuddin Rain) को गुटबाजी व अनुशासनहीनता के आरोप में गुरुवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी शमशुद्दीन राईन (Shamsuddin Rain) को गुटबाजी व अनुशासनहीनता के आरोप में गुरुवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है।

प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल (State President Vishwanath Pal) की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि झांसी जनपद के रहने वाले शमशुद्दीन राईन (Shamsuddin Rain)  लगातार पार्टी में गुटबाजी और अनुशासनहीनता कर रहे थे। इस संबंध में उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियों और कार्यशैली में कोई भी सुधार नहीं किया। जिसके चलते पार्टी मूवमेंट हित में बसपा अध्यक्ष मायावती (BSP President Mayawati) के संज्ञान को लाकर उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बसपा अध्यक्ष मायावती (BSP President Mayawati) बीते नौ अक्तूबर 2025 को राजधानी लखनऊ में हुई विशाल रैली के बाद काफी सक्रिय दिखायी दे रही हैं। वह यूपी में आगामी चुनावों को लेकर पदाधिकारियों के साथ कई मैराथन बैठकें भी कर चुकी हैं।

बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए प्रत्याशियों के ऐलान भी कर दिये हैं। अब बसपा मुखिया मायावती (BSP President Mayawati)  बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections)  में उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार भी करेंगी। राजधानी लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर हुई रैली में मायावती (Mayawati) ने बसपा कार्यकर्ताओं से यूपी चुनाव की तैयारी में एकजुट होने का आह्वान किया था। बसपा मुखिया ने कहा था कि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना होगा।

