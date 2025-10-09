मायावती ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद, समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

Mayawati Maha Railly Lucknow: बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर कांशीराम स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रामाबाई मैदान में मंच से उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान बसपा प्रमुख ने कहा कि वो वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत, रामाबाई मैदान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार ने दबाया नहीं है।

बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा, “…आप बसपा शासनकाल में बने कांशीराम स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस स्मारक के कुछ हिस्सों की समय पर मरम्मत नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आप उन्हें पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जबकि इसका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है, आपने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों की संख्या में कांशीराम को श्रद्धांजलि देने आए हैं…”

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, “…जब हमने यूपी में चौथी बार अपनी सरकार बनाई, जो कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी और अन्य जातिवादी दलों को पसंद नहीं आई। इससे पहले, केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके और हम सभी को जबरन आयकर, सीबीआई आदि के जाल में फंसाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की थी। यहां तक ​​कि कांग्रेस सरकार ने भी हमें न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की।”

योगी सरकार का धन्यवाद करते हुए मायावती ने कहा, “हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत, इस स्थान (रामाबाई मैदान) पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। जब हम सत्ता में थे, और यह स्मारक स्थल बनाया गया था, तो हमने उन लोगों के लिए टिकट उपलब्ध कराने का फैसला किया था जो इसे देखना चाहते थे, और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया जाएगा।”

बसपा प्रमुख ने कहा, “जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और ये स्मारक स्थल बनाए गए थे, तब उन्होंने स्थलों के रखरखाव के लिए पैसा खर्च नहीं किया… जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो उन्हें याद है कि उन्हें एक सेमिनार आयोजित करना है… उन्होंने उस जिले का नाम भी बदल दिया, जिसका नाम हमारी सरकार ने कांशीराम के नाम पर रखा था… अगर यह उनका दोहरा चेहरा नहीं है, तो क्या है?”