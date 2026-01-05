  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट में क्या होगा खास

MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट में क्या होगा खास

MediaTek Dimensity 8500 SoC launch date: मीडियाटेक (MediaTek) जल्द ही अपना बिल्कुल नया Dimensity 8500 SoC पेश करेगा, और आज कंपनी ने इस आने वाले चिपसेट की लॉन्च डेट ऑफिशियली बता दी है। नए चिपसेट को 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे (लोकल टाइम) ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

MediaTek Dimensity 8500 SoC launch date: मीडियाटेक (MediaTek) जल्द ही अपना बिल्कुल नया Dimensity 8500 SoC पेश करेगा, और आज कंपनी ने इस आने वाले चिपसेट की लॉन्च डेट ऑफिशियली बता दी है। नए चिपसेट को 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे (लोकल टाइम) ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा।

पढ़ें :- Vivo ने भारत के लिए OriginOS 6 रोलआउट शेड्यूल का किया ऐलान; चेक करें आपके फोन को कब मिलेगा अपडेट

पिछली लीक के अनुसार, यह आने वाला चिपसेट TSMC के 4nm प्रोसेस पर बना है और ARM के A725 आर्किटेक्चर पर आधारित 8-कोर सेटअप का इस्तेमाल करता है। कहा जा रहा है कि इसका प्राइम कोर 3.4GHz तक पहुंचता है (जो MediaTek Dimensity 8400 के 3.25GHz से थोड़ा ज़्यादा है)। रिपोर्ट के अनुसार, यह चिपसेट Mali-G720 GPU के साथ आता है जिसे अपग्रेड किया गया है और यह लगभग 1.5GHz पर चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस GPU की थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस Snapdragon 8 Gen 3/ 8s Gen 4 से बेहतर है।

इस चिपसेट का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर लगभग 2.2 मिलियन बताया जा रहा है। अफवाहें यह भी बताती हैं कि इस चिपसेट वाले नए फोन के पहले बैच में एक मिड-रेंज फोन मिड-स्क्रीन डिज़ाइन के साथ और एक मिड-रेंज फोन बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ शामिल होगा। इस आने वाले चिपसेट के लॉन्च के बाद, Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo, OnePlus और जैसी कंपनियां MediaTek Dimensity 8500 SoC से पावर्ड अपने डिवाइस लॉन्च कर सकती हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट में क्या होगा खास

MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट...

Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s 4G लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s...

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए...

Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग चालू, चेक करें कीमत और फीचर्स

Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग...

OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं शामिल

OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं...

AI के दुरुपयोग से महिलाओं की निजता और डिजिटल सुरक्षा पर उत्पन्न हो रहा है खतरा, IT मंत्री को सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा पत्र

AI के दुरुपयोग से महिलाओं की निजता और डिजिटल सुरक्षा पर उत्पन्न...