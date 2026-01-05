MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट में क्या होगा खास

MediaTek Dimensity 8500 SoC launch date: मीडियाटेक (MediaTek) जल्द ही अपना बिल्कुल नया Dimensity 8500 SoC पेश करेगा, और आज कंपनी ने इस आने वाले चिपसेट की लॉन्च डेट ऑफिशियली बता दी है। नए चिपसेट को 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे (लोकल टाइम) ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा।

पिछली लीक के अनुसार, यह आने वाला चिपसेट TSMC के 4nm प्रोसेस पर बना है और ARM के A725 आर्किटेक्चर पर आधारित 8-कोर सेटअप का इस्तेमाल करता है। कहा जा रहा है कि इसका प्राइम कोर 3.4GHz तक पहुंचता है (जो MediaTek Dimensity 8400 के 3.25GHz से थोड़ा ज़्यादा है)। रिपोर्ट के अनुसार, यह चिपसेट Mali-G720 GPU के साथ आता है जिसे अपग्रेड किया गया है और यह लगभग 1.5GHz पर चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस GPU की थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस Snapdragon 8 Gen 3/ 8s Gen 4 से बेहतर है।

इस चिपसेट का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर लगभग 2.2 मिलियन बताया जा रहा है। अफवाहें यह भी बताती हैं कि इस चिपसेट वाले नए फोन के पहले बैच में एक मिड-रेंज फोन मिड-स्क्रीन डिज़ाइन के साथ और एक मिड-रेंज फोन बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ शामिल होगा। इस आने वाले चिपसेट के लॉन्च के बाद, Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo, OnePlus और जैसी कंपनियां MediaTek Dimensity 8500 SoC से पावर्ड अपने डिवाइस लॉन्च कर सकती हैं।