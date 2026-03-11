Memari Flyover Collapse : ईस्ट बर्दवान के मेमारी नेशनल हाईवे 19 पर फ्लाईओवर का छह माह पहले हुआ था उद्घाटन, पुल की दीवार ढही

Memari Flyover Collapse : नेशनल हाईवे बढ़ाने के काम की क्वालिटी पर फिर से बड़ा सवाल उठ रहा है। बुधवार सुबह ईस्ट बर्दवान के मेमारी पुलिस स्टेशन (Memari Police Station) के सरडांगा इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 19 (Durgapur Expressway) के किनारे की एक बड़ी दीवार गिर गई। हादसे के डर से प्रशासन ने बर्दवान जाने वाली लेन पर आनन-फानन में ट्रैफिक रोक दिया।

हादसे के डर से प्रशासन ने बर्दवान जाने वाली लेन पर आनन-फानन में ट्रैफिक रोक दिया

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, नेशनल हाईवे नंबर 19 (National Highway No. 19) के सरडांगा इलाके में किनारे की रिटेनिंग वॉल या साइड वॉल का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। इस सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे पर अचानक हुई इस घटना से पैदल चलने वाले लोग डर गए। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बड़े खतरे से बचने के लिए लेन को तुरंत बैरिकेड्स से घेर दिया गया। फिलहाल, सर्विस रोड पर गाड़ियां धीरे-धीरे चल रही हैं। इलाके के रहने वाले शेख मिलन ने कहा कि यह घटना दिन में हुई, इसलिए बड़ा हादसा टल गया।

सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है और आम लोगों की जान से किया जा रहा है खिलवाड़

ड्राइवरों ने जैसे-तैसे अपनी गाड़ियों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर यह घटना रात में होती, तो बड़ी जान-माल का नुकसान हो सकता था।” इस नेशनल हाईवे को बड़ा करने का काम 10 महीने पहले पूरा हुआ था। इतने कम समय में एक मज़बूत दीवार कैसे गिर गई, इस बात को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौजूदा हालात कंस्ट्रक्शन में घटिया मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से हैं। उनका कहना है कि सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है और आम लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।

संबंधित डिपार्टमेंट के इंजीनियर और स्टाफ मौके पर पहुँच चुके हैं और हालात की जाँच कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि दीवार को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा और सड़क को फिर से ट्रैफिक के लायक बना दिया जाएगा। हालाँकि, रिपेयर पूरा होने तक ट्रैफिक जाम का खतरा बना हुआ है।