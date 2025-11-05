नई दिल्ली। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी (Democratic Party Candidate Zohran Mamdani) ने न्यूयॉर्क शहर (New York City) के मेयर चुनाव (Mayor Elections) में अपनी ऐतिहासिक जीत का एलान किया। समर्थकों की जोरदार जय-जयकार के बीच उन्होंने न्यूयॉर्क के पहले भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर चुने जाने के लिए न्यूयॉर्क वासियों का धन्यवाद किया। 34 साल के ममदानी ने अपने विजय भाषण में एक नई पीढ़ी के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की नई पीढ़ी को धन्यवाद। हम आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम ही आप हैं। भविष्य हमारे हाथों में है। मेरे दोस्तों हमने एक राजनीतिक वंश को गिरा दिया है।

उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो (Former Governor Andrew Cuomo) को निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। ममदानी ने कहा कि लेकिन आज रात आखिरी बार हो जब मैं उनका नाम लूं, क्योंकि हम एक ऐसी राजनीति को छोड़ रहे हैं जो कुछ लोगों की ही सुनती है। ममदानी ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं: (Turn Up The Volume) ‘वॉल्यूम बढ़ाओ” उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम में से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सब से गुजरना होगा। जैसे ही ममदानी ने उनके बारे में बात की कि ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखा: “और यह शुरू हो गया!” भारतीय मूल (Indian Values) के इस राजनेता ने अपने विजय संबोधन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) के ऐतिहासिक ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ (Tryst with Destiny) भाषण को उल्लेख किया।

अपने समर्थकों के बीच जोहरान ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ‘Tryst with Destiny’ का हवाला देते हुए कहा कि ‘आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं। इतिहास में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात, न्यूयॉर्क ने वही किया है. हमने पुराने से नए युग में कदम रख लिया है।

ममदानी ने अपनी जीत को सभी न्यूयॉर्क वासियों टैक्सी ड्राइवरों से लेकर लाइन कुक तक के लिए बताया। उन्होंने रिचर्ड नामक एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सिटी हॉल के बाहर की गई 15 दिन की भूख हड़ताल की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा,कि मेरे भाई, अब हम सिटी हॉल में हैं।

‘Yes We Did!’ के नारों के साथ झूम उठे समर्थक

ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में 50.4 प्रतिशत वोट हासिल कर निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को मात दी। उन्होंने अपने पूरी चुनावी मुहिम को आम लोगों की आर्थिक तकलीफों और जीवनयापन के संकट पर केंद्रित रखा। उनका वादा था कि वे किराएदारों के लिए रेंट फ्रीज़, सस्ती आवास योजनाएं, फ्री चाइल्ड केयर, तेज और मुफ्त बस सेवा, और महंगे खाद्य पदार्थों से निपटने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले ग्रॉसरी स्टोर जैसी पहल शुरू करेंगे। अमीरों पर अधिक कर (टैक्स हाइक) लगाना भी उनके एजेंडे में शामिल था। ब्रुकलिन स्थित उनके कैंपेन ऑफिस में जैसे ही जीत की घोषणा हुई, उनके समर्थक ‘Yes We Did!’ के नारों के साथ झूम उठे।

ट्रंप की कैसे बढ़ गई टेंशन?

अमेरिकी राजनीति में ममदानी की यह जीत ऐसे वक्त हुई है, जब ट्रंप कैंप की नीतियों और MAGA (Make America Great Again) विचारधारा को जनता ने खारिज कर दिया। अमेरिकी सीनेट के माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने कहा कि आज के नतीजे ट्रंप एजेंडा के प्रति जनता का सीधा अस्वीकार हैं। अमेरिका आगे बढ़ चुका है, जो ट्रंप की अराजकता में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं।

इस जीत ने नेहरू के शब्दों को फिर से जिंदा किया कि ‘पुराने से नए युग में प्रवेश’ की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1947 में थी

वहीं रिपब्लिकन पार्टी की इस हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि, ‘रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि TRUMP बैलेट पर नहीं था और सरकार बंदी (shutdown) का माहौल था। जोहरान ममदानी की यह जीत केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदेश भी है। भारतीय मां की कोख से जन्में एक मुस्लिम नेता की जीत, जिसने नेहरू के शब्दों को फिर से जिंदा किया और बताया कि ‘पुराने से नए युग में प्रवेश’ की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1947 में थी।