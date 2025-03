Metal King Anil Agarwal : भारत की सोने की खदानों को लेकर मेटल किंग अनिल अग्रवाल ने ने दी ये सलाह, कहा – सही समय है

Metal King Anil Agarwal : भारत की दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भारत में सोने को बढ़ाने को लेकर एक सलाह दी है। अनिल अग्रवाल का मानना है कि भारत खुद गोल्ड माइनिंग (Gold Mining) करके सोना उत्पन्न कर सकता है। भारत के लिए अपने सोने के भंडार (gold reserves) को बढ़ाने के लिए यह समय सही है।

एक्स पर पोस्ट करते हुए मेटल किंग अनिल अग्रवाल ने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) में अनिश्चितता के कारण सोने की कीमत 3000 डॉलर प्रति औंस से भी ऊपर जा सकती है। वहीं सोना हमेशा से ही मुश्किल समय में सुरक्षित निवेश का बेस्ट ऑप्शन रहा है। आगे अपने पोस्ट में अनिल अग्रवाल ने भारत को इस मौके का फायदा उठाने की सलाह दी है।

अनिल अग्रवाल ने कहा कि सोने की कीमतों में उछाल के साथ, देश में गोल्ड माइनिंग में निवेशकों की रुचि (Investors interest in gold mining) बढ़ना तय है, जिससे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की तुलना में कम समय में सोना निकालना ज्यादा व्यवहारिक हो जाएगा।

We have seen it before, whenever there is great uncertainty in the global economy, the price of gold rises to record highs. As the safest investment, gold is going to shine. Forecasts expect it to rise well above the current $3000 per ounce level.

This is the best time for India…

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) March 24, 2025