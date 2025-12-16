Mexico : मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा; अब तक 7 लोगों की मौत

मेक्सिको के सैन माटेओ एटेंको में उस समय हादसा हो गया जब एक छोटा प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग (Private jet makes emergency landing) की कोशिश में क्रैश हो गया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार, लैंडिंग के दौरान प्राइवेट जेट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की छत से टकरा गई, जिसके बाद विमान में आग लग गई। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकाला गया। विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर टोलुका के पास उतरने की कोशिश कर रहा था।

सोमवार को यह घटना तब हुई जब विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर मेक्सिको सिटी (Mexico City) से लगभग 31 मील पश्चिम में स्थित टोलुका हवाई अड्डे (Toluca Airport) की ओर जा रहा था। क्रैश वाली जगह हवाई अड्डे से लगभग तीन मील दूर एक Industrial area में थी। मेक्सिको राज्य के सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज (Civil Protection Coordinator Adrian Hernandez) ने बताया कि विमान में आठ यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे, हालांकि क्रैश के बाद केवल सात शव ही बरामद किए गए हैं।

विमान ने एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश की, मगर यह एक फैक्ट्री की छत से टकरा गया और फिर आग लग गई। सैन माटेओ एटेंको की मेयर एना मुनिज ने बताया, हादसे के बाद आसपास के 130 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।” तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।