  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3.  Middle East Tensions : पाकिस्तान पहुंचे मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्री, इस्लामाबाद में बड़ी कूटनीतिक हलचल

 Middle East Tensions : पाकिस्तान पहुंचे मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्री, इस्लामाबाद में बड़ी कूटनीतिक हलचल

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय तनाव को कम करने करने के लिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पहल की है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तेल संकट के बीच भारत के पड़ोसी देश का बड़ा फैसला , लगाया स्मार्ट लॉकडाउन! दुकानें और हाईवे बंद, शादियों पर भी रोक...

तेल संकट के बीच भारत के पड़ोसी देश का बड़ा फैसला ,...

Video-ऑस्ट्रेलिया ​का आसमान अचानक खून की तरह हुआ लाल, भयानक नजारा देख लोग बोले- आने वाली है कयामत

Video-ऑस्ट्रेलिया ​का आसमान अचानक खून की तरह हुआ लाल, भयानक नजारा देख...

ईराक के राष्ट्रपति के निजी आवास पर हुआ ड्रोन हमला, अमेरिका ने ईरान को ठहराया दोषी

ईराक के राष्ट्रपति के निजी आवास पर हुआ ड्रोन हमला, अमेरिका ने...

Israel-Iran War : ईरान पर इजरायल का अक्रामक हमला , मिसाइल साइट्स और सैन्य ठिकाने किए ध्वस्त

Israel-Iran War : ईरान पर इजरायल का अक्रामक हमला , मिसाइल साइट्स...

 Middle East Tensions : पाकिस्तान पहुंचे मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्री, इस्लामाबाद में बड़ी कूटनीतिक हलचल

 Middle East Tensions : पाकिस्तान पहुंचे मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्री,...

नेपाल में अब नहीं होगा Gen-Z जैसा आंदोलन? नए PM बालेंद्र शाह ने छात्र राजनीति पर उठाया बड़ा कदम

नेपाल में अब नहीं होगा Gen-Z जैसा आंदोलन? नए PM बालेंद्र शाह...