परी रेस्टोरेंट के स्वामी प्रदीप श्रीवास्तव की माताजी की तेहरवीं में पहुंचे मंत्री , मुरादाबाद के महापौर, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ,आगज़नी की घटना में क्षति का किया अवलोकन

यूपी के मुरादाबाद जिले में कुछ दिन पूर्व रामपुर रोड स्थित परी रेस्टोरेंट में हुई दुर्भाग्यपूर्ण आगज़नी की घटना में, रेस्टोरेंट के स्वामी प्रदीप श्रीवास्तव  की माताजी का देहांत हो गया था।

मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद जिले में कुछ दिन पूर्व रामपुर रोड स्थित परी रेस्टोरेंट में हुई दुर्भाग्यपूर्ण आगज़नी की घटना में, रेस्टोरेंट के स्वामी प्रदीप श्रीवास्तव  की माताजी का देहांत हो गया था।

पढ़ें :- परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से आतिशबाजी करने वाले एक्सपोर्टर के बेटों पर हुई एफआईआर

आज उनकी तेहरवीं संस्कार में उपस्थित रहा। इस दौरान घटना स्थल पर  मंत्री अरुण कुमार सक्सेना , मुरादाबाद के महापौर  विनोद अग्रवाल , कुंदरकी विधायक  ठाकुर रामवीर के साथ जाकर क्षति का अवलोकन किया एवं संवेदनाएँ व्यक्त की । साथ ही ईश्वर प्रार्थना की दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

