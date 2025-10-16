Health Tips: चुकंदर के जूस में मिलाएं ये हेल्दी चीजें, इन बीमारियो से मिलेगा छुटकारा

  1. हिन्दी समाचार
चुकंदर का जूस जो कि हर बीमारी में बहुत फायदेमंद होता है।  चुकंदर पोषण से भरपूर एक नेचुरल हेल्थ टॉनिक है जो शरीर को एनर्जी देने, खून साफ करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में बेहद मददगार माना जाता है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं और शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अगर इसमें कुछ और न्यूट्रिशन से भरपूर नेचुरल चीजें मिलाई जाएं तो इसका असर दोगुना हो जाएगा। यहां ऐसी ही कुछ चीज़ों की जानकारी दी गई है जिन्हें चुकंदर के जूस में मिलाकर आप एक सुपरहेल्दी और पावरफुल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं

गाजर

गाजर  में विटामिन ए फाइबर और बीटा-कैरोटीन का प्रमुख स्रोत है।जो आंखों की रोशनी, इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ को सुधारती है।

आंवला

विटामिन भरपूर आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और बालों व स्किन को हेल्दी बनाता है।

अदरक

अदरक एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से युक्त है जो डाइजेशन को ठीक करता है, ब्लोटिंग को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।

नींबू

नींबू में मौजूद विटामिन सी और साइट्रिक एसिड शरीर को टॉक्सिन्स से मुक्त करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और स्किन को निखारते हैं।

हल्दी

हल्दी एक शक्तिशाली नेचुरल एंटीबायोटिक है जो शरीर में सूजन को कम करती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है और त्वचा को हेल्दी रखती है।

सेब

सेब फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है और एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है।

तुलसी के पत्ते

तुलसी जिसे हमेशा  ही हमारे सेहत  के लिए अच्छा माना गया  है। मानसिक तनाव को कम करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और शरीर को बैक्टीरिया व वायरस से बचाती है। इन सभी न्यूट्रिशन से भरपूर चीजों को चुकंदर के जूस में मिलाकर एक शक्तिशाली हेल्थ ड्रिंक तैयार करें, जो शरीर को अंदर से पोषण देकर आपको दिनभर एक्टिव और फ्रेश रखेगा।

Hindi News

