यूपी में मानसून फिर से सक्रिय, 20 जिलों भारी बारिश का अलर्ट जारी, आगरा में टूटा 85 साल का रिकार्ड

बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के आसपास सक्रिय निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कारण यूपी में मानसून फिर से सक्रिय (Monsoon Active Again in UP) हुआ है। इसके प्रभाव से यूपी में आने वाले दो दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की जो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।