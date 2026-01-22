  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें शामिल रोजाना

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें शामिल रोजाना

भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली मोरिंगा, जिसे सहजन की फली भी कहा जाता है , यह स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Moringa Benefits : भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली मोरिंगा, जिसे सहजन की फली भी कहा जाता है , यह स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करती है। मोरिंगा, जिसे सहजन या ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक सुपरफूड है। एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर मोरिंगा वजन कंट्रोल में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। उपयोग आयुर्वेद में इस जड़ी-बूटी का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। हेल्दी रूटीन में मोरिंगा जोड़कर आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, वजन घटा सकते हैं और साथ ही लाइफस्टाइल को और संतुलित रख सकते है।

पढ़ें :- Aravalli Illegal Mining Case : सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'अवैध खनन से ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई असंभव' पुराना आदेश बरकरार

वजन घटाने में सहायक
इसका  उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं, मधुमेह और संक्रमणों से निपटने में मदद के लिए किया जाता है। इन लाभों के अलावा, यह वजन घटाने में भी सहायक मानी जाती है ।

मोरिंगा की पत्तियां
मोरिंगा की पत्तियां लाभकारी खनिजों और विटामिनों से भरपूर होती हैं। मोरिंगा की पत्तियां कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी संभावित रूप से सहायक होती हैं क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड, फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स, एस्कॉर्बिक एसिड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं।

फाइबर
100 ग्राम मोरिंगा पाउडर में लगभग 32 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। फाइबर, विशेष रूप से घुलनशील फाइबर, उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो वजन कम करना चाहते हैं क्योंकि यह भूख को कम करने में मदद करता है और आपको सामान्य से कम खाने के लिए प्रेरित करता है। फाइबर शरीर द्वारा उत्पादित भूख हार्मोन के स्तर को भी कम करता है ।

कम कैलोरी का सेवन
मोरिंगा की पत्तियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पानी के अवशोषण में सहायता करता है और आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है। मोरिंगा की पत्तियों का यह अंतर्निहित गुण भूख को कम करके और खाने की इच्छा को घटाकर समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है, जिससे भोजन का अवशोषण धीमा हो जाता है और रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण में रहता है। लंबे समय तक तृप्त रहने के कारण आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं।

पढ़ें :- CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी का लेता है सैंपल, फिर भी गंदा पानी पीने को मजबूर राजधानीवासी, लैब से रिपोर्ट कब हटेगा पर्दा?

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें शामिल रोजाना

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें...

Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस पर ट्राई करें ये पांच स्वादिष्ट तिरंगा रेस्पी, बच्चों का उत्साह कर देंगे दु​गुना

Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस पर ट्राई करें ये पांच स्वादिष्ट...

Broccoli and cabbage health tips : ब्रोकली और पत्ता गोभी सेहत के लिए फायदेमंद  ,  वजन कम काने के साथ भरपूर पोषण में असरदार

Broccoli and cabbage health tips : ब्रोकली और पत्ता गोभी सेहत के...

पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से होता भरपूर,आपकी बॉडी को एक साथ मिलते हैं कई लाभ

पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से होता भरपूर,आपकी बॉडी को एक साथ मिलते...

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे सभी के फेवरेट, बच्चों की टिफिन और शाम की चाय के लिए बेस्ट choice

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे...

Instant Gajar Halwa Recipe: न घिसने का झंझट, न टाइम लगने की टेंशन…गाजर के हलवे को बनाने का वायरल तरीका

Instant Gajar Halwa Recipe: न घिसने का झंझट, न टाइम लगने की...