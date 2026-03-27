Moringa Benefits : मोरिंगा के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर , शक्तिशाली सुपरफूड इम्युनिटी मजबूत बनाता है

Moringa Benefits : आज की लाइफस्टाइल में हर व्यक्ति एक ऐसे प्राकृतिक उपाय की तलाश में है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाए और बीमारियों से बचाए। ऐसे में मोरिंगा (सहजन) के पत्ते एक शक्तिशाली सुपरफूड के रूप में उभरकर सामने आए हैं। मोरिंगा ओलिफ़ेरा, जिसे स्थानीय तौर पर सहजन या ‘ड्रमस्टिक’ का पेड़ भी कहा जाता है, लंबे समय से भारतीय खान-पान का हिस्सा रहा है।

आयुर्वेद में लंबे समय से उपयोग किए जा रहे मोरिंगा के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं।

इस पेड़ का लगभग हर हिस्सा फ़ायदेमंद होता है। मोरिंगा की खासियत यह है कि यह कम कीमत में मिलने वाला और सूखे को झेल सकने वाला एक पौष्टिक आहार है

इसे खाने के कई तरीकों में से सबसे आसान तरीका है, इसकी सूखी पत्तियों से बना मोरिंगा पाउडर। इस पाउडर का स्वाद इसके बीजों के मुकाबले हल्का होता है, और इसमें ताज़ी पत्तियों की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से पानी सूख चुका होता है।

जब इसे खाने की बात आती है, तो कम मात्रा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें और जैसे-जैसे आपका शरीर इसके अनुसार ढल जाए, धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाएँ। आप इसे गर्म दूध, पानी या स्मूदी में मिला सकते हैं, या फिर सलाद पर ठीक वैसे ही छिड़क सकते हैं जैसे केक पर चेरी सजाई जाती है। सबसे अच्छे नतीजों के लिए, इसे सोने से ठीक पहले लेने से बचें; इसके बजाय, इसे सुबह या नाश्ते के ठीक बाद लें।