Cannes: ऑफ शोल्डर गाउन मौनी रॉय कान्स फेस्टिवल में हुई शामिल, हीरों का हार और नीलम की अंगूठी पर टिकी फैंस की नजरें

78th Cannes Film Festival: फ्रांस में चल रहे 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल (78th Cannes Film Festival) में भारतीय सितारों का पहुंचना लगातार जारी है। जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) से लेकर उर्वशी रौतेला, नैन्सी त्यागी और नितांशी गोयल जैसे सितारे अब तक रेड कार्पेट पर नजर आ चुके हैं।

अब इस सूची में टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का सफर करने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय का नाम शामिल हो गया है। कान्स 2025 से मौनी का लुक सामने आ गया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सामने आईं तस्वीरों में मौनी नीले रंग का ऑफ शोल्डर गाउन पहने नजर आ रही हैं।

A special night in Cannes with @chopard @chopardbycaroline #carolinescouture x

Glam by @diorbeauty pic.twitter.com/yQQZUvXqy6

— Mouni Roy Nambiar (@Roymouni) May 19, 2025