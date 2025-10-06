  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Mount Everest climber rescue operation : माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंसे करीब 1,000 पर्वतारोही, बचाव कार्य जारी

Mount Everest climber rescue operation : माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंसे करीब 1,000 पर्वतारोही, बचाव कार्य जारी

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट में बर्फीले तूफान के कारण तिब्बती हिस्से में फंसे लगभग एक हजार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mount Everest climber rescue operation : माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंसे करीब 1,000 पर्वतारोही, बचाव कार्य जारी

Mount Everest climber rescue operation : माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में...

'ओसामा बिन लादेन पर मैंने नजर रखने को कहा था, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए...' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा

'ओसामा बिन लादेन पर मैंने नजर रखने को कहा था, मुझे क्रेडिट...

तुम ठीक हो, दोस्त?- पूछते ही US में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर को सिर में मारी गोली, मौके पर ही मौत

तुम ठीक हो, दोस्त?- पूछते ही US में भारतीय मूल के मोटेल...

शिकागो में प्रवासी भारतीयों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का किया सम्मान, बोले-यूपी आकर देखें विकास का नया स्वरूप

शिकागो में प्रवासी भारतीयों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का किया सम्मान,...

Japan Earthquake : भूकंप से कांपी जापान की धरती, 6.0 तीव्रता के झटके से हिली जमीन

Japan Earthquake : भूकंप से कांपी जापान की धरती, 6.0 तीव्रता के...

Nobel Prize 2025 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के हाथ से फिसला नोबेल शांति पुरस्कार! ये हैं प्रमुख वजह

Nobel Prize 2025 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के हाथ से फिसला...