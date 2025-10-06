Mount Everest climber rescue operation : माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंसे करीब 1,000 पर्वतारोही, बचाव कार्य जारी

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट में बर्फीले तूफान के कारण तिब्बती हिस्से में फंसे लगभग एक हजार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबरों के अनुसार, करीब 4,900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल को तैनात किया गया है। शिविरों में फंसे पर्वतारोहियों की हालत रविवार को और खराब हो गई।

सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण और बचाव दल ज़रूरी सामान लेकर घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ शुक्रवार से ही बर्फबारी हो रही थी। भारी बर्फबारी के चलते पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधियों को फिलहाल बंद कर दिया गया है।

यह इलाका पर्वतारोहियों के बीच काफी लोकप्रिय है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर से अधिक है, और इसे चीन में माउंट कोमोलांगमा कहा जाता है।