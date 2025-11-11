सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा, कहा- यह बेहद ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हरकत

नई दिल्ली। सांसद हेमा मालिनी (Member of Parliament Hema Malini) ने मीडिया वेबसाइट और चैनलों पर गुस्सा उतारा है। मंगलवार सुबह कई मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों ने अभिनेता धर्मेंद्र (actor dharmendra) की मौत की खबर प्रसारित कि थी। पहले बेटी ईशा देओल ने न्यूज चैनलों में प्रसारित खबर को झूठा बताया था, इसके बाद धमेंद्र की पत्नी सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट कर कहा कि जो हो रहा है वह अक्षम्य है। यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना (disrespectful and irresponsible) है। कृपया मीडिया को परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करना चाहिए।

बता दे कि मंगलवारा सुबह कई मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर अभिनेता धमेंद्र की मौत की खबर प्रसारित की गई थी। न्यूज चैनलों और मीडिया वेबसाइट ने खबर प्रसारित की थी मंगलवार सुबह 89 वर्ष की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र की मौत हो गई है। इस खबर का खंडन पहले धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने किया। बाद में उनकी पत्नी सांसद हेमा मालिनी ने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होने एक्स के सोशल मीडिया पर लिखा कि जो हो रहा है वो अक्षम्य है! ज़िम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है। यह बेहद अपमानजनक और गैरज़िम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की ज़रूरत का पूरा सम्मान करें।

What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

रूटीन चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे अभिनेता धर्मेंद्र

बता दे कि 11 दिन पहले अभिनेता धर्मेंद्र रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। दस नंवबर को उनकी तबियत खराब होने पर उन्हे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सोमवार शाम को सांसद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि सभी की दुआओं के कारण पति धर्मेंद्र की हालत में सुधार हो रहा है। इस पर उन्होने सभी को धन्यवाद भी दिया था। वहीं रात में बेटी ईशा देओल, बड़े बेटे अभिनेता सनी देओल और बहु सहित परिवार के सभी सदस्य ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए थे।