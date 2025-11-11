  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा, कहा- यह बेहद ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हरकत

सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा, कहा- यह बेहद ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हरकत

अभिनेता से नेता बनी हेमा मालिनी ने मीडिया वेबसाइट और चैनलों पर गुस्सा उतारा है। मंगलवार सुबह कई मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों ने अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की खबर प्रसारित कि थी। पहले बेटी ईशा देओल ने न्यूज चैनलों में प्रसारित खबर को झूठा बताया था, इसके बाद धमेंद्र की पत्नी सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट कर कहा कि जो हो रहा है वह अक्षम्य है। यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। कृपया मीडिया को परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करना चाहिए।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सांसद हेमा मालिनी (Member of Parliament Hema Malini) ने मीडिया वेबसाइट और चैनलों पर गुस्सा उतारा है। मंगलवार सुबह कई मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों ने अभिनेता धर्मेंद्र (actor dharmendra) की मौत की खबर प्रसारित कि थी। पहले बेटी ईशा देओल ने न्यूज चैनलों में प्रसारित खबर को झूठा बताया था, इसके बाद धमेंद्र की पत्नी सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट कर कहा कि जो हो रहा है वह अक्षम्य है। यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना (disrespectful and irresponsible) है। कृपया मीडिया को परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करना चाहिए।

पढ़ें :- बॉलीवुड के वीरू धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट, डॉक्टर बोले-अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल हैं

बता दे कि मंगलवारा सुबह कई मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर अभिनेता धमेंद्र की मौत की खबर प्रसारित की गई थी। न्यूज चैनलों और मीडिया वेबसाइट ने खबर प्रसारित की थी मंगलवार सुबह 89 वर्ष की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र की मौत हो गई है। इस खबर का खंडन पहले धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने किया। बाद में उनकी पत्नी सांसद हेमा मालिनी ने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होने एक्स के सोशल मीडिया पर लिखा कि जो हो रहा है वो अक्षम्य है! ज़िम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है। यह बेहद अपमानजनक और गैरज़िम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की ज़रूरत का पूरा सम्मान करें।

पढ़ें :- बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, दवाइयों का नहीं हो रहा है असर

रूटीन चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे अभिनेता धर्मेंद्र

बता दे कि 11 दिन पहले अभिनेता धर्मेंद्र रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। दस नंवबर को उनकी तबियत खराब होने पर उन्हे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सोमवार शाम को सांसद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि सभी की दुआओं के कारण पति धर्मेंद्र की हालत में सुधार हो रहा है। इस पर उन्होने सभी को धन्यवाद भी दिया था। वहीं रात में बेटी ईशा देओल, बड़े बेटे अभिनेता सनी देओल और बहु सहित परिवार के सभी सदस्य ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीना और गोली मारने की दी धमकी, राजद ने पूछा कहां है पुलिस और EC?

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने...

जितेंद्र का शॉकिंग वीडियो वायरल, फैन्स उनकी सेहत को लेकर हो गए चिंतित

जितेंद्र का शॉकिंग वीडियो वायरल, फैन्स उनकी सेहत को लेकर हो गए...

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति...

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट...

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने...

सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा, कहा- यह बेहद ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हरकत

सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा,...