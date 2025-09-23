आजम खान की रिहाई पर बोले सांसद रवि किशन, कहा- उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है जंगल राज और गुण्डाराज

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पार्टी नेता आज़म खान (Azam Khan) की मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहाई पर की गई टिप्पणी के बाद, भाजपा सांसद रवि किशन (BJP MP Ravi Kishan) ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग जंगल राज और गुंडा राज की वापसी नहीं चाहते हैं। उन्होंने आगे विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) 2027 में फिर से सरकार बनाएगी और कहा कि पार्टी का लक्ष्य आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें हासिल करना है।

अभिनेता से नेता बने सांसद रवि किशन ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश उस जंगल राज, गुंडा राज, बाहुबली राज और अपहरण राज को फिर से नहीं देखना चाहता है। इसलिए, भाजपा सरकार बार-बार वापस आ रही है। 2027 में हम 300 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। आज़म खान क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण (quality bar land encroachment) मामले में जेल में बंद थे और इस साल मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए थे। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने खान की रिहाई की सराहना की और वादा किया कि अगर सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटती है तो उनके खिलाफ सभी झूठे मामले वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा कोई भी झूठा मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा। एक अधिकारी को बार-बार सेवा विस्तार दिया गया। समाजवादियों के लिए यह खुशी की बात है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, जिन्हें हाल ही में सीतापुर जेल से रिहा किया गया है, ने प्रतिशोध की राजनीति के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपने विरोधियों सहित कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। खान ने बताया कि प्रतिशोध तभी लागू होता है जब मैंने किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया हो। मैंने अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। अटकलें मैं जेल में किसी से नहीं मिला। मुझे फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए, मैं पांच साल से किसी से पूरी तरह से संपर्क में नहीं रहा।