सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का बयान दोहराया, कहा- महाराष्ट्र में महायुति के 90 प्रतिशत विधायक वोट चोरी से जीते

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत (MP Sanjay Raut) ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) द्वारा भाजपा पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को दोहराया और कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में महायुति के 90 प्रतिशत विधायक वोट चोरी के कारण जीते हैं। राउत की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के हालिया दावों के दो दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के अलंद विधानसभा (aland assembly) क्षेत्र से लगभग छह हजार वोटों की वोट चोरी का आरोप लगाया था। इस साल की शुरुआत में, कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग पर बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र से लगभग एक लाख नामों को हटाने और चुनावों में धांधली करने में भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया था।

संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में ऐसे लोग चुने गए हैं जिनके बारे में लोगों को भी पता नहीं है कि वे विधायक हैं। वह वोट चोरी के कारण विधायक बने हैं। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), अजित पवार (Ajit Pawar) या भाजपा के 90 प्रतिशत विधायक वोट चुराकर या हेराफेरी करके विधायक बने हैं। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) पर भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों का समूह व्यवस्थित रूप से अल्पसंख्यक समूहों (minority groups) के वोट काट रहा है जो विशेष रूप से कांग्रेस (Congress) को वोट देते हैं। उन्होंने कहा मैं लोगों को सबूत दिखाने जा रहा हूं जो काले और सफेद हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है।

राहुल गांधी ने वोट चोरी का लगाया था बड़ा आरोप

कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको वोट जोड़ने और हटाने के तरीके भी दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि यह कैसे होता है। हर चुनाव में कुछ लोग कुछ लोगों का समूह पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से मतदाताओं (voters) को वोट हटाने के लिए निशाना बना रहा है। विभिन्न समुदायों (different communities), मुख्य रूप से जो विपक्ष को वोट दे रहे हैं, दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है जो विपक्ष को वोट देते हैं। हमने यह कई बार सुना था और अब हमें इसका 100 प्रतिशत प्रमाण मिल गया है। मैं इस मंच पर ऐसा कुछ नहीं कहने वाला जो 100 प्रतिशत प्रमाणों के साथ समर्थित न हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने देश, संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया (democratic process) से प्यार करता हूं और मैं उस प्रक्रिया की रक्षा करता हूं।