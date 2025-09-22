 ‘मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है.’ किंग खान के बेटे को लेकर क्या बोले एक्टर जुयाल , Viral scene का किए जिक्र

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे डायरेक्टर आर्यन खान की पहली वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ इस समय इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है। शो OTT पर अच्छी कमाई हासिल कर रही है। बता दें इन दिनो इस सीरीज का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें राघव जुयाल और इमरान हाशमी हैं। इस सीन में राघव का किरदार परवेज अपने हीरो इमरान हाशमी से पहली बार मिलता है। इस मौके पर वो इतना भावुक हो जाता है कि वह इमरान हाशमी के देखते ही ‘मर्डर’ का हिट सॉन्ग ‘कहो ना कहो’ गाने लगता है। अपने इस वायरल सीन को लेकर राघव जुयाल ने एक ने एक ऐसा सच बताया जिससे लोग हैरान हो गए हैं। बता दें की राघव ने कहा की मैं सच में रोने लगा था।

वो सीन करने में मजा आया…

एक इंटरव्यू में राघव जुयाल ने इस वायरल सीन पर बात करते हुए कहा कि उन्हें और आर्यन खान दोनों को ही उम्मीद थी कि ये सीन लोगों को काफी पसंद आने वाला है। इस एक सीन के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। इसमें कुछ नया ट्विस्ट लाने के लिए सबने कड़ी मेहनत की थी । उन्हें ये करते हुए बहुत मजा आया। राघव जुयाल ने बताया कि फाइनल शूट में इमरान हाशमी आए और वो सीन हुआ।

रोने भी लगा…

राघव ने कहा कि इस दौरान वह सीन में रोने भी लगे। वह पूरा सीन बनते-बनते बन गया। इस सीन को मैंने पूरे दिल से किया है। वहीं शो रिलीज होने के बाद इस सीन को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जैसा उन्होंने और आर्यन ने एक्सपेक्ट किया था। ये सीन लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

दोनों का ही दिमाग खुराफाती है…

इंटरव्यू के दौरान राघव ने आर्यन खान के साथ अपने बॉन्ड को लेकर बात किया। उन्होंने कहा कि आर्यन और उनका… दोनों का ही दिमाग थोड़ा खुराफाती है। इसीलिए दोनों का दिमाग मिल जाता है तो स्क्रीन पर कुछ और ही बन जाता है। इसलिए उन दोनों के बीच दोस्ती का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। राघव ने बताया कि जब वो और आर्यन सेट पर मिलते थे तो सभी को पता चल जाता था कि कुछ तो होने वाला है। ‘मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है.’