'वोटर को ठगने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया...' ब्राजीलियन लड़की ने राहुल के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

Who is Larissa Nery? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक बड़ा दावा किया। राहुल ने बुधवार को आरोप लगाया है कि हरियाणा चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो को 22 बार अलग अलग नामों से इस्तेमाल किया गया। हालांकि, ब्राज़ीलियाई ‘मॉडल’ की तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताज़ा ‘वोट चोरी’ वाले दावे का केंद्रबिंदु बन गई, वह कोई मॉडल नहीं है। वह एक सोशल मीडिया इंफ्लुन्सर है, जिसने अपने फोटो के इस्तेमाल पर हैरानी जताई है।

द प्रिंट के अनुसार, राहुल गांधी ने जिस लड़की की तस्वीर दिखाई थी उसका असली नाम ;लारिसा नेरी’ है और वह ब्राज़ील के दूसरे सबसे बड़े राज्य, मिनास गेरैस की राजधानी और देश के पहले नियोजित आधुनिक शहर, बेलो होरिज़ोंटे में एक सैलून चलाती हैं। लेकिन नेरी शहर में अपने छोटे से दायरे के बाहर किसी को नहीं जानती हैं और उन्होंने कभी ब्राजील नहीं छोड़ा है – पिछले अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 22 वोट डालने के लिए भारत की यात्रा करना तो दूर की बात है। उन्होंने ब्राज़ीलियाई समाचार एजेंसी एओस फैटोस के वरिष्ठ संवाददाता लुईज़ फर्नांडो मेनेजेस से कहा, “मुझे लगता है कि यह सब एक कॉमेडी है,” लुईज़ फर्नांडो मेनेजेस ने इस स्टोरी के लिए दप्रिंट के साथ सहयोग किया था।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि नेरी ने बाद में अपने लगभग 5,400 फ़ॉलोअर्स के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल भारत में मतदान के लिए किया जा रहा है। नेरी ने इस विवाद के बारे में पोस्ट की गई कई क्लिप में से एक में पुर्तगाली भाषा में कहा, “उन्होंने मतदाताओं को ठगने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे मैं भारतीय हूँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं? हम किस तरह के पागलपन में जी रहे हैं?” एक अन्य स्टोरी में, उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप पुर्तगाली भाषा में कैप्शन के साथ साझा की: “दोस्तों, कितना अजीब है – मैं भारत में ‘रहस्यमयी ब्राज़ीलियाई मॉडल’ के रूप में प्रसिद्ध हूं।”

लेरी ने भारत में चर्चा का विषय बनीं अपनी तस्वीर को लेकर कहा, “यह तस्वीर बहुत पुरानी है। मैं तो मॉडल भी नहीं हूँ। मैंने यह तस्वीर एक [फ़ोटोग्राफ़र] दोस्त के लिए ली थी, जिसका अब मुझे पता भी नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी दोस्त ने यह तस्वीर सबसे पहले किस वेबसाइट पर अपलोड की थी, लेकिन तब से उन्होंने इसे “लाखों चीज़ों में” इस्तेमाल होते देखा है।

दप्रिंट की एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया था कि नेरी की तस्वीर सबसे पहले फ़ोटोग्राफ़र मैथियस फेरेरो ने 2017 में अनस्प्लैश पर अपलोड की थी, जहां से यह जल्द ही मुफ़्त में इस्तेमाल होने वाली स्टॉक इमेज लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई। तब से कई भारतीय समाचार वेबसाइटों ने इस तस्वीर का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल से लेकर कुछ खास खाद्य पदार्थों के फ़ायदों तक, कई तरह के लेखों में फ़ीचर इमेज के तौर पर किया है।

नेरी के ही शहर में रहने वाले फेरेरो को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा क्योंकि भारतीय यूज़र्स ने उनके कमेंट सेक्शन में भरमार कर दी। उन्होंने अपनी अनस्प्लैश प्रोफ़ाइल से उस महिला की पोर्ट्रेट तस्वीर भी हटा दी। फ़ोटोग्राफ़र ने लुइज़ से टेक्स्ट चैट पर कहा, “ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ बहुत सारे अजीब लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे। क्या उन्हें समझ नहीं आया कि यह एक मुफ़्त प्लेटफ़ॉर्म से ली गई तस्वीर है? उन्होंने सचमुच मेरे सारे इंटरनेट अकाउंट हैक कर लिए। मुझे नहीं पता कि लोगों को मेरी प्रोफ़ाइल फ़ॉलो करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए।” उन्होंने भारतीय इंटरनेट यूज़र्स से उन्हें अकेला छोड़ने की विनती की और कहा कि वह बस “शांति और सुकून” चाहते हैं।