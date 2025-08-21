Myanmar : म्यांमार सेना ने पूर्वी शहर पर किया कब्ज़ा , विद्रोही लड़ाकों को हटा दिया

  1. हिन्दी समाचार
म्यांमार की सैन्य सरकार ने दावा किया है कि उसने देश की मुख्य सेना प्रशिक्षण अकादमी के निकट एक वर्ष तक चले युद्ध के बाद विद्रोही लड़ाकों को हटा दिया है तथा एक कस्बे पर पुनः कब्जा कर लिया है, जो देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शासन के लिए एक दुर्लभ बदलाव है।

Myanmar : म्यांमार की सैन्य सरकार ने दावा किया है कि उसने देश की मुख्य सेना प्रशिक्षण अकादमी के निकट एक वर्ष तक चले युद्ध के बाद विद्रोही लड़ाकों को हटा दिया है तथा एक कस्बे पर पुनः कब्जा कर लिया है, जो देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शासन के लिए एक दुर्लभ बदलाव है। खबरों के अनुसार,सेना ने कहा है कि उसने दिसंबर में होने वाले अपने भारी आलोचना वाले चुनाव से पहले प्रतिरोध बलों से क्षेत्र वापस लेने के व्यापक प्रयास के तहत पूर्वी काया राज्य के एक प्रमुख कस्बे पर कब्ज़ा कर लिया है। सेना ने बुधवार को घोषणा की कि उसने दो हफ़्ते से ज़्यादा चली भीषण लड़ाई के बाद राजधानी नेपीता से लगभग 105 किलोमीटर पूर्व में स्थित रणनीतिक कस्बे डेमोसो पर कब्ज़ा कर लिया है।

देश की सत्तारूढ़ सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने शान राज्य के नौंगकियो शहर में बढ़त बना ली है, जो तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) के नियंत्रण में था।

थ्री ब्रदरहुड अलायंस के हिस्से वाले विद्रोही समूह ने जुलाई 2024 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया था, जो मध्य म्यांमार को चीन से जोड़ने वाले एक प्रमुख राजमार्ग पर स्थित है।

फरवरी 2021 में निर्वाचित नागरिक सरकार के खिलाफ तख्तापलट शुरू करने के बाद से, सेना को देश भर में व्यापक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। डेमोसो शहर इस चल रहे संघर्ष के प्रमुख केंद्रों में से एक बना हुआ है, जिसके कारण अकेले काया राज्य में 1,30,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।

आम चुनाव
सैन्टा 28 दिसंबर को अपने चरणबद्ध आम चुनाव शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों को लक्षित किया जाएगा। आलोचकों ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे सैन्य शासन को वैध बनाने का एक छिपा हुआ प्रयास बताया है, जबकि लोकतांत्रिक प्रतीक आंग सान सू की को जेल में रखा गया है और उनकी पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को भंग कर दिया गया है।

