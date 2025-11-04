नरेंद्र मोदी ने ‘वोट चोरी’ कर जंगलराज लागू किया, BJP महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार की सरकार करना चाहती है चोरी: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा आप लोग कैसे हैं? आपका मूड कैसा है? नीतीश जी को हटाने का आपका प्लान है? आपका काम जारी है या चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। वो चला रहे हैं, लेकिन चल नहीं रही है। नरेंद्र मोदी का शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है, उनकी डिग्री फर्जी है।
बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है
उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहां आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडाणी, अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। बिहार के लोग पूरे देश में मजदूरी कर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्से में बिहार के लोग बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां बनाते हैं। यानी सच यही है कि- नीतीश कुमार ने यहां से रोजगार मिटाकर बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया है।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप देश में 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालेंगे, तो आपको उसमें पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। इन कंपनियों में काम करने वाले लोग 10 फीसदी की आबादी में से आते हैं। न्यायपालिका हो या ब्यूरोक्रेसी, हर जगह उन्हें ही जगह मिलती है। अगर हम देश के 90 फीसदी लोगों को देश के विकास में शामिल नहीं करेंगे, तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां सारा धन 2-3 लोगों के हाथ में होगा।
BJP-RSS चाहती है कि देश में चंद लोगों का राज हो और बाकी लोग बिना अधिकार के जिएं
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आजादी से पहले देश में दलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को संविधान दिया। इस संविधान में अंबेडकर जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी की सोच है। BJP-RSS चाहती है कि देश में चंद लोगों का राज हो और बाकी लोग बिना अधिकार के जिएं।
जब मीडिया में साफ पानी का पाइप दिख गया, तो नरेंद्र मोदी ने यमुना में नहाने से मना कर दिया
राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा के समय यमुना में स्नान करने वाले थे। उनके नहाने के लिए साफ पानी का पाइप लगाया गया, स्पेशल तालाब बनाया गया। प्लान था कि मोदी यमुना में नहाते और फिर बिहार के लिए ड्रामा करते। लेकिन जब मीडिया में साफ पानी का पाइप दिख गया, तो नरेंद्र मोदी ने यमुना में नहाने से मना कर दिया। सच यही है- यमुना के पानी में नरेंद्र मोदी नहीं नहाएंगे, लेकिन आम जनता को उसी पानी में नहाना पड़ेगा, वही पानी पीना पड़ेगा।
बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए ये ‘वोट चोरी’ करेंगे
नरेंद्र मोदी-अमित शाह जानते हैं कि वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए ये ‘वोट चोरी’ करेंगे। BJP ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार में चुनाव चोरी करना चाहते हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है और वो ऐसा नहीं होने देगी। बिहार जानता है कि ‘वोट चोरी’ संविधान पर हमला है। जनता समझती है कि अगर ‘वोट चोरी’ हुआ तो सारे अधिकार ख़त्म हो जाएंगे।नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जो युवा सेना में जाना चाहते थे- मोदी सरकार उनके लिए अग्निवीर ले आई। अग्निवीरों को न शहीद का दर्जा मिलेगा और न पेंशन मिलेगी। वहीं, जो युवा पब्लिक सेक्टर कंपनियों में जाना चाहते थे- उन PSUs को ही अडानी-अंबानी के हाथों में बेच दिया गया। उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया।