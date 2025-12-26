नेशनल अवॉर्ड विजेता संगीतकार हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, मदद करने के चक्कर में फंस गए जीवी प्रकाश

  1. हिन्दी समाचार
साउथ सिनेमा के जाने-माने संगीतकार और अभिनेता जीवी प्रकाश कुमार इन दिनों अपने किसी नए प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाली ऑनलाइन ठगी की वजह से सुर्खियों में हैं। आमतौर पर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने वाले जीवी प्रकाश की दरियादिली का इस बार गलत फायदा उठाया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। साउथ सिनेमा के जाने-माने संगीतकार और अभिनेता जीवी प्रकाश कुमार इन दिनों अपने किसी नए प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाली ऑनलाइन ठगी की वजह से सुर्खियों में हैं। आमतौर पर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने वाले जीवी प्रकाश की दरियादिली का इस बार गलत फायदा उठाया गया। एक फर्जी अकाउंट ने भावनात्मक कहानी और झूठी तस्वीर के सहारे उनसे 20 हजार रुपये ऐंठ लिए।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने एक महिला की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि उसकी मां का हाल ही में निधन हो गया है और अंतिम संस्कार के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इस पोस्ट में जीवी प्रकाश कुमार को टैग किया गया, ताकि उनकी नजर इस अपील पर पड़े। संवेदनशील स्वभाव और मदद की भावना से प्रेरित होकर जीवी प्रकाश ने बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए उस अकाउंट को 20 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

मामले की सच्चाई आई सामने

कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दावे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों ने जांच कर पाया कि जिस तस्वीर को मृत महिला की बताया जा रहा था, वह दरअसल इंटरनेट से ली गई एक पुरानी फोटो थी। जब यह बात जीवी प्रकाश तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया गया कि पैसे मिलने के बाद संबंधित अकाउंट ने कॉल और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया।

मामले पर फैंस ने जाहिर किया गुस्सा

जैसे ही यह मामला सामने आया, जीवी प्रकाश के फैंस ने नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि उनकी अच्छाई और मदद करने की आदत को इस तरह लूट का जरिया बनाना बेहद शर्मनाक है। कई यूजर्स ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी पर रोक लग सके। कुछ फैंस ने यह भी कहा कि अगर ऐसे स्कैम बढ़ते रहे तो सच्चे जरूरतमंदों को भी मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा।

वर्क फ्रंट पर व्यस्त हैं जीवी प्रकाश

इस पूरे घटनाक्रम पर जीवी प्रकाश कुमार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। काम की बात करें तो वह आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। बतौर अभिनेता वह ‘हैप्पी राज’ में नजर आएंगे, वहीं संगीतकार के रूप में वह दुलकर सलमान की अगली फिल्म, सूर्या की अपकमिंग मूवी और एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए धुनें तैयार कर रहे हैं।

