National Sports Day : राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, जल्द शुरू होगी ‘Bharat Dojo Yatra’

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने इस साल के शुरुआत में अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) को लेकर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में वह मार्शल आर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के पोस्ट में उन्होंने लिखा- भारत डोजो यात्रा (Bharat Dojo Yatra) जल्द आ रही है। यहां डोजो शब्द मार्शल आर्ट्स के लिए एक हॉल या स्कूल को संदर्भित करता है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साजा करते हुए पोस्ट भी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) के दौरान हमने हजारों किमी की दूरी तय की। हम अपने कैंप साइट में शाम को जिउ-जित्सु का अभ्यास करते थे। फिट रहने के लिए एक सरल तरीके के रूप में हमने इसे शुरू किया जो तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गई। जहां हम रुके थे, वहां के युवा मार्शल आर्ट छात्रों को लाया गया। हमारा लक्ष्य इन युवाओं को जिउ-जित्सु, ऐकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों से परिचित कराना था।

During the Bharat Jodo Nyay Yatra, as we journeyed across thousands of kilometers, we had a daily routine of practicing jiu-jitsu every evening at our campsite. What began as a simple way to stay fit quickly evolved into a community activity, bringing together fellow yatris and… pic.twitter.com/Zvmw78ShDX

