Navodaya Vidyalaya Committee Recruitment: NVS में नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर निकली भर्ती, कैंडिडेट्स ऐसे करें अप्लाई

Navodaya Vidyalaya Committee Recruitment: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navoday.gov.in या exams.nta.ac.in/NVS पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

वैकेंसी डिटेल्स

महिला स्टाफ नर्स: 121 पद

सहायक अनुभाग अधिकारी: 5 पद

ऑडिट असिस्टेंट: 12 पद

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी: 4 पद

कानूनी सहायक: 1 पद

स्टेनोग्राफर: 23 पद

कंप्यूटर ऑपरेटर: 2 पद

कैटरिंग सुपरवाइजर: 78 पद

जूनियर सचिवालय सहायक: 381 पद

इलेक्ट्रीशियन सह प्लम्बर: 128 पद

लैब अटेंडेंट: 161 पद

मेस हेल्पर: 442 पद

एमटीएस: 19 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स की डिग्री।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु पद के अनुसार 18 से 40 साल के बीच तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

फीस

महिला स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है।

अन्य सभी पदों के लिए फीस 1000 रुपए है।

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपए है।

सैलरी

35400-112400 रुपए प्रतिमाह।

सिलेक्शन प्रोसेस

कॉम्पिटिटिव एग्जाम

इंटरव्यू राउंड

ट्रेड/स्किल टेस्ट में उम्मीदवारों को परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं। होमपेज पर, अधिसूचना/रिक्तियां सेक्शन पर जाएं। “एनवीएस में Non-Teaching posts of HQ/RO and JNV Cadre in NVS सीधी भर्ती के लिए लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुलेगी, इसमें दिए गए डिटेल्स देखें। पीडीएफ डाउनलोड करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें।