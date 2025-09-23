  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Navratri 2025 Day 2 : मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना से चंद्रमा की कमजोर स्थिति होती है मजबूत, जीवन में खुलते हैं सफलता के नए रास्ते

Navratri 2025 Day 2 : मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना से चंद्रमा की कमजोर स्थिति होती है मजबूत, जीवन में खुलते हैं सफलता के नए रास्ते

आदिशक्ति जगतजननी मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप, विद्या और आत्मसंयम की देवी कहा जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Navratri 2025 Day 2 :  आदिशक्ति जगतजननी मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप, विद्या और आत्मसंयम की देवी कहा जाता है। जिनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनकी पूजा से भक्तों में तप, वैराग्य और त्याग की भावना बढ़ती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से चंद्रमा की कमजोर स्थिति मजबूत होती है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है।

पढ़ें :- 23 सितम्बर 2025 का राशिफलः नौकरी और व्यवसाय में ​आज इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

पूजा करते समय मां को फूल, धूप, दीप और विशेष रूप से सफेद वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है. भक्ति भाव से की गई पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं।

चंद्रमा की स्थिति सुधारने के उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार,जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प और चांदी का अर्धचंद्र अर्पित करने से चंद्रमा की स्थिति सुधरती है। मानसिक तनाव, नींद की समस्या और भावुकता से जुड़ी परेशानियों का समाधान भी मां की कृपा से संभव है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Navratri 2025 Day 2 : मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना से चंद्रमा की कमजोर स्थिति होती है मजबूत, जीवन में खुलते हैं सफलता के नए रास्ते

Navratri 2025 Day 2 : मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना...

23 सितम्बर 2025 का राशिफलः नौकरी और व्यवसाय में ​आज इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

23 सितम्बर 2025 का राशिफलः नौकरी और व्यवसाय में ​आज इन राशियों...

Shardiya Navratri 2025 :  नवरात्रि के व्रत में बनाएं ये Satvik स्मूदी ,  दिनभर शरीर में बनी रहेगी भरपूर एनर्जी

Shardiya Navratri 2025 :  नवरात्रि के व्रत में बनाएं ये Satvik स्मूदी...

 Navratri 2025 :  नवरात्रि के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की साधना , गाय के दूध से बनी खीर का लगाएं भोग

 Navratri 2025 :  नवरात्रि के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की साधना...

Navratri Puja Mantra : शक्तिरूपा देवी मां दुर्गा की नवरात्रि पूजा में इन मंत्रों का करें जाप , भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है

Navratri Puja Mantra : शक्तिरूपा देवी मां दुर्गा की नवरात्रि पूजा में...

22 सितम्बर 2025 का राशिफलः नवरात्री के पहले दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, पूरे होंगे रुके हुए काम

22 सितम्बर 2025 का राशिफलः नवरात्री के पहले दिन इन राशियों पर...