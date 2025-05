Neeraj Chopra Audi Ambassador: नीरज चोपड़ा बनें ऑडी इंडिया के ब्रांड एंबेसडर, बंपर डील में जेवलिन थ्रोअर को मिलेंगे इतने रुपये!

Neeraj Chopra Audi Ambassador: लग्जरी कार ब्रांड ऑडी इंडिया ने देश में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के साथ बड़ी डील की है। दोनों के बीच साझेदारी की औपचारिक घोषणा 26 मई 2025 को की गई है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सोमवार को घोषणा की कि ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी सटीकता, प्रदर्शन और प्रगतिशील भावना से परिभाषित दो ताकतों के मिलन का प्रतीक है।

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑडी के साथ जुड़ने की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, ‘बाकी बच्चों की तरह मुझे भी बचपन से ही कारों का बहुत शौक था. लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पल हकीकत बन जाएगा। ऑडी इंडिया फैमिली का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं!’ इस बारे में ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, “ऑडी में हम उन लोगों के लिए खड़े हैं जो सीमाओं को लांघते हैं। नीरज चोपड़ा उस भावना के प्रतीक हैं – उनका अनुशासन, फोकस और बेजोड़ प्रदर्शन ऑडी के प्रगतिशील डीएनए को दर्शाता है। वह न केवल उपलब्धियों से, बल्कि उत्कृष्टता की निरंतर खोज से भी पहचाने जाते हैं।”

Just like most other kids, I always had a fascination for cars. But I never even dreamt that a moment like this could come true. Glad to be part of the @AudiIN family! 🤩#AudiIndia #Audi pic.twitter.com/SQNUdUEM4N

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) May 26, 2025