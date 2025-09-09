Nepal Coup: हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल में तीन मंत्रियों का इस्तीफा, दुबई भागने की तैयारी में PM ओली; तख़्तापलट के आसार

Nepal Coup: नेपाल में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान काठमांडू में हिंसा भड़क उठी है। देश में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर लगा प्रतिबंध कल रात हटा लिया गया। इसके बाद भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की है। इस बीच नेपाल के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर है। जिसके बाद देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है।
Nepal Coup: नेपाल में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान काठमांडू में हिंसा भड़क उठी है। देश में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर लगा प्रतिबंध कल रात हटा लिया गया। इसके बाद भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की है। इस बीच नेपाल के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर है। जिसके बाद देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाल में तख्तापलट की स्थिति बन रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ओली नेपाल छोड़कर दुबई भागने की तैयारी में है। जिसके लिए हिमालय एयरलाइंस को स्टैंडबाय रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच ओली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा, नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया है।
प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री रमेश लेखक और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष व सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देउवा के घर में आगजनी की। कीर्तिपुर नगरपालिका भवन को आग के हवाले कर दिया। पूर्व उपप्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के घर पर पथराव किया गया है। लालितपुर में सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ के घर पर भी हमला किया गया है। वहीं, परसा बीरगंज में जिलाधिकारी ने बीते दिन से लागू कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर मंगलवार शाम 6 बजे तक कर दी है।