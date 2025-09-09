Nepal Protests : एयर इंडिया ने दिल्ली से काठमांडू विमान सेवा रद्द की, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। नेपाल (Nepal) में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए एयर इंडिया (Air India) ने दिल्ली से काठमांडू (Delhi to Kathmandu) के लिए उड़ान को रद्द कर दिया है। दिल्ली–काठमांडू–दिल्ली रूट (Delhi-Kathmandu-Delhi Route) पर चलने वाली उड़ानें AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 और AI211/212 आज रद्द कर दी गई हैं।

पड़ोसी मुल्क नेपाल में मौजूदा हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें अभी के लिए रोक दी गई हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के और सलाह के लिए हमारे आधिकारिक चैनल्स देखते रहें।

भारतीय दूतावास ने जारी किया फोन नंबर

काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए फ़ोन नंबर्स जारी किए हैं। लोगों से अनुरोध किया गया कि आपात स्थिति या किसी तरह की सहायता आवश्यकता होने पर इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं – +977 – 980 860 2881, +977 – 981 032 6134.