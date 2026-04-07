नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री बनने के 15 दिन बाद ही मंत्रिपरिषद में किया संशोधन

नई दिल्ली। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने 27 मार्च को गठित अपनी कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की पदानुक्रम में संशोधन किया है। सरकारी गठन के पंद्रह दिनों से भी कम समय में ही मंत्री पदों में यह संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी सिफारिश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। यह बदलाव 27 मार्च को प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सिफारिश पर गठित मंत्रिपरिषद पर लागू होता है, जो नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(9) के अनुरूप है। हालांकि मंत्री पदों का पदानुक्रम बदल दिया गया है, लेकिन उनके विभाग अपरिवर्तित हैं। केवल उनके वरीयता क्रम को पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

संशोधन के इस नवीनतम दौर में गृह मंत्री सुधन गुरुंग कैबिनेट में अपने पिछले तीसरे स्थान से खिसककर पांचवें स्थान पर आ गए हैं। संशोधित पदानुक्रम के अनुसार, वरिष्ठता के आधार पर वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले अब प्रधानमंत्री शाह के ठीक बाद दूसरे स्थान पर हैं। इसी तरह, गृह मंत्री सुधन गुरुंग अब विदेश मंत्री शिशिर खनाल और ऊर्जा, जल संसाधन तथा सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ के बाद आते हैं। पिछले पदानुक्रम में गृह मंत्री गुरुंग तीसरे स्थान पर थे। 15-सदस्यीय कैबिनेट में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह वर्तमान में 15वें स्थान पर हैं। बालेन्द्र शाह बालेन ने मार्च की शुरुआत में नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिन में इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत शाह को नियुक्त करने के बाद उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल, पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख और राजनयिक समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।