पीएम मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को पद संभालने पर दी बधाई, बोले- संबंधों को नई ऊंचाईयों पर लेकर जाएंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को पद संभालने पर बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। 35 वर्षीय बालेन शाह, जो पहले रैपर थे, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री बालेन्द्र शाह को हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में व्यक्त किए गए विश्वास को दर्शाती है। मैं भारत-नेपाल की मित्रता और सहयोग को, हमारे दोनों देशों की जनता के आपसी लाभ के लिए, और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने हेतु आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ।

