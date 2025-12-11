New Kia Seltos : रोड़ पर धूम मचाने को तैयार किआ सेल्टोस , जानें डिजाइन और फीचर्स

New Kia Seltos : लंदन और दक्षिण कोरिया आधारित ऑटोमोबाइल कंपनी किआ ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV, सेल्टोस की नई जनरेशन 2026 पेश कर दी है। किआ ने सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस के स्टाइल, इक्विपमेंट और सेफ्टी पैकेज में कई बड़े अपडेट किए हैं। कुल मिलाकर 10 ट्रिम्स उपलब्ध हैं – HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX, HTX (A), GTX, GTX (A), X Line और X Line A। केवल टॉप ट्रिम्स, GTX और GTX (A) में ही X-Line स्टाइलिंग पैक के साथ अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध है।

यह SUV सेगमेंट में पहले से ही काफी सफल रही है और भारत में हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी पॉपुलर कारों से मुकाबला करती है।

इंजन विकल्प

नई किया बेस वेरिएंट HTE में 1.5 लीटर MPi पेट्रोल (6MT) और 1.5 लीटर डीजल (6MT) इंजन के विकल्प उपलब्ध हैं। MPi पेट्रोल इंजन 115 PS की शक्ति और 144 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। 6MT के अलावा, यह इंजन IVT ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है। 1.5 लीटर डीजल इंजन 116 PS की शक्ति और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। यह 6MT या 6AT ट्रांसमिशन के साथ आता है।

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

HTX और HTX (A) में पांच इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें से केवल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 6iMT इंजन का विकल्प नहीं है। टॉप-स्पेक GTX और GTX (A) में तीनों इंजन विकल्प और उनके संबंधित ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं। टॉप वेरिएंट में से किसी में भी मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं है।

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

इसमें Ice Cube MFR LED हेडलाइट्स और Star Map LED DRLs, Star Map LED टेललाइट्स, शार्क फिन एंटीना और सिल्वर फिनिश में फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स जैसी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। बेस वेरिएंट में कवर के साथ 16 इंच के स्टील व्हील दिए गए हैं। इंटीरियर पूरी तरह से लोडेड है, जिसमें 4.2 इंच के कलर TFT MID के साथ 12 इंच का LCD क्लस्टर और 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।