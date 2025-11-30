New Kia Seltos : नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा पर्दा , जानें क्या कुछ मिलेगा बदलाव

New Kia Seltos : नई पीढ़ी की किआ सेल्टोस 10 दिसंबर को भारत में लॉन्च होने वाली है। कंपनी सेल्टोस से भारत में 10 दिसंबर को पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है। स्पाई तस्वीरों में इसके शार्प और ज़्यादा सीधे लुक के साथ-साथ कई इंटीरियर में बदलाव देखने को मिले हैं। ऑनलाइन लीक तस्वीरों से पता चला है कि आने वाली किआ सेल्टोस का फ्रंट ज्यादा चौकोर होगा और इसमें टाइट मेश पैटर्न वाली नई डिजाइन की ग्रिल होगी।

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता किआ मोटर्स की आने वाली नई किया सेल्टोस के इंजन विकल्पों में परिचित 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल होने की उम्मीद है। शुरुआती लीक में देखा गया एक मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन पहली बार लाइन-अप में शामिल हो सकता है। गियरबॉक्स विकल्पों में बेहतर दक्षता और बेहतर प्रदर्शन के लिए सुधार के साथ मैनुअल, iMT और ऑटोमैटिक विकल्प शामिल होने चाहिए।

वहीं नई सेल्टोस के इंटीरियर की बात करें तो नई सेल्टोस के इंटीरियर में केबिन में डैशबोर्ड के सपाट और फैले हुए लेआउट में बदलाव की संभावना है। इसके सेंटर में एक बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो एक डिजिटल क्लस्टर के बगल में स्थित है और दोनों एक ही ग्लास पैनल में स्थित हैं।

अन्य फीचर मौजूदा मॉडल जैसे होंगे, जबकि ADAS में कुछ सुविधाओं का विस्तार होगा।

इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प होंगे। कीमत मौजूदा शुरुआती 10.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी।