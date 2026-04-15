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New Nissan Skyline Teaser : नई निशान स्काइलाइन के टीजर में दिखा रेट्रो लुक ,  जानें मॉडर्न स्टाइल और लॉन्च

दिग्गज आटो निर्माता निशान ने अपनी अगली जनरेशन की स्काइलाइन स्पोर्ट्स सेडान का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। जिससे कार प्रेमियों में काफी उत्साह बढ़ गया है। यह मॉडल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और यह मौजूदा मॉडल के 14 साल बाद एक बड़ी वापसी होगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

New Nissan Skyline Teaser :  दिग्गज आटो निर्माता निशान ने अपनी अगली जनरेशन की स्काइलाइन स्पोर्ट्स सेडान का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। जिससे कार प्रेमियों में काफी उत्साह बढ़ गया है। यह मॉडल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और यह मौजूदा मॉडल के 14 साल बाद एक बड़ी वापसी होगी।

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स्टाइलिश डिजाइन
टीजर में कार के फ्रंट का काफी आक्रामक और स्टाइलिश डिजाइन दिखाया गया है, जो 2023 के निसान हाइपर फ़ोर्स कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। इसमें वर्टिकल (सीधे खड़े) डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं, जो अंदर की तरफ लगे हेडलाइट्स को घेरती हैं। कार का बोनट काफी शार्प और उभरा हुआ है, जिसमें बीच में एक मजबूत लाइन (क्रिज) दी गई है, जो इसे और भी स्पोर्टी लुक देती है।

मॉडर्न पहचान
इसमें अब पारंपरिक निशान लोगो की जगह बोनट के आगे हिस्से में एक नया “S” लोगो दिया गया है, जो इस आइकॉनिक कार के नए और मॉडर्न पहचान की ओर इशारा करता है।

थ्री-बॉक्स
इस बीच, दूसरे टीज़र में खास क्वाड टेल-लैंप्स दिखाई देते हैं – यह एक ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट है जो GT-R से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है – साथ ही पिछले फेंडर पर Classic Typeface में ‘Skyline’ की ब्रांडिंग भी नज़र आती है। इसकी फ्लैट साइड पैनलिंग भी काफी हद तक रेट्रो-प्रेरित लगती है, ठीक वैसे ही जैसे इसके थ्री-बॉक्स अनुपात हैं।

स्पोर्टी कूप बॉडी स्टाइल
क्या नई Nissan Skyline, R36 GT-R का आधार बन सकती है? R35 GT-R के आने तक, Skyline और GT-R नाम आपस में काफी जुड़े हुए थे। असल में ‘GT-R’ पुराने Skyline जेनरेशन के परफॉर्मेंस वेरिएंट को दर्शाता था, लेकिन एक अलग पहचान बनाने और ज़्यादा Sporty Coupe Body Style अपनाने की चाह में, R35 GT-R ने Skyline नाम को छोड़ दिया।

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 स्पोर्टी  मॉडल
निशान ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि R36 GT-R इस दशक के आखिर तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह Performance Car अगली पीढ़ी की Skyline पर आधारित होगी या नहीं। इसलिए, भले ही इसका ऐतिहासिक आधार मौजूद हो, लेकिन R36 GT-R भी R35 की ही राह पर चलते हुए, अगली पीढ़ी की Skyline से कहीं ज़्यादा स्पोर्टी (और एक अलग) मॉडल के तौर पर सामने आ सकता है।

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